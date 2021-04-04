有無法刪除檔案的經驗嗎？相信大家或多或少有遇到的經驗，不過大家是否想過為什麼不能刪除呢？其實這是一個很簡單的原因，就是檔案或資料夾處於使用中的狀態，有程式正在存取的檔案當然無法刪除，除了關閉自身的程式之外，也有可能被其他程式所佔用，這點的確比較不容易察覺，不妨可以透過 Unlocker 這樣的程式來解除鎖定，而 IObit Unlocker 也屬於同質性的軟體，大家也可以參考看看。
安裝版會建立右鍵選單，可以透過右鍵選單方便的去執行，除了有基本的解除鎖定功能之外，還附加了刪除、重新命名、移動與複製的功能。免安裝版的使用可以將檔案或是資料夾拖曳到程式內，之後的動作就如同安裝版一般。
http://www.iobit.com/iobit-unlocker.html
免安裝版：
IObit Unlocker 1.2.0.1.7z（GOOGLE下載）
IObit Unlocker 1.2.0.1.7z（1DRV下載）
IObit Unlocker 1.2.0.1.7z（MEDIAFIRE下載）
IObit Unlocker 1.2.0.1.7z（RAPIDGATOR下載）
IObit Unlocker 1.2.0.1.7z（MEGA下載）
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