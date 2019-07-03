移除軟體是我三天兩頭都要執行的工作，但是並非所有軟體的移除都能很乾淨，多多少少都會留下垃圾，若是常常安裝裝軟體來測試的話，系統的垃圾會有非常多，所以需要比較強力的移除軟體，在移除軟體之後進行掃描分析的動作，看看是否有漏網之魚沒有清除。比較多人使用的移除軟體首推 Revo Uninstaller ，而我近來比較常用 GeekUninstaller ，更支援了64bit的軟體移除，而 Wise 軟體系列也推出了 Wise Program Uninstaller，也算是同質性的軟體，大家也可以參考看看。

當選取要移除的軟體之後，點選旁邊的「Safe Uninstall」開始進行移除，軟體移除完成之後會接續著掃描分析的動作，藉此徹底掃描是否有沒有移除乾淨的軟體垃圾，這步驟會稍微有一些些時間，為了電腦不要有太多軟體垃圾，就稍微等一下吧！

最後就會列出可以手動移除的檔案或是登錄檔，也請大家再仔細的檢查一次內容，若是真的沒有問題勾選後移除即可！

http://www.wisecleaner.com/wiseuninstallerfree.html

免安裝版：

Wise Program Uninstaller 2.3.5.7z（GOOGLE下載）

Wise Program Uninstaller 2.3.5.7z（1DRV下載）

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