Geek Uninstaller 1.4.5.123 支援64bit的軟體移除工具，一點也不輸Revo Uninstaller

2017-12-23 10:33:07 哇哇 0 0


軟體移除工具對我來說是必要的，常常安裝不同的軟體，測試完成之後再移除，當然要移除得越乾淨越好，這樣我才不會在系統內殘留太多垃圾，雖然說留下垃圾也是難免的，而我大多都使用 Revo Uninstaller 居多，這是試了 GeekUninstaller 我覺得也不差，雖然沒有太詳細比較清理得乾淨程度，但是至少清理安裝目錄與登錄檔垃圾是不會少的，而且支援64bit的軟體移除，也值得大家試試看唷！

開啟後可以看到所有的軟體安裝清單，若是新安裝的軟體也會有不同顏色的標記，像我常常在安裝與移除，顏色標示的方式就特別方便。



我自己也趁自己會來個大掃除，移除一些都已經遺忘的軟體，若真的忘記軟體的名稱與用途，可以使用內建的搜尋功能，就會在Google中搜尋，至少確認移除的軟體的確是自己不要的。



移除過後會進行在一次的掃描動作，會將安裝目錄檔案列出，也將沒有使用的登錄檔列出，基本上全部勾選後就刪除吧！就不會有遺留的系統垃圾囉！像我自己測試軟體很頻繁，有時候就會發現有些移除都寫得很差，都留下很多垃圾～只能說還好有這些工具的幫忙啊！

http://www.geekuninstaller.com/

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