限時免費 EaseUS BitWiper Pro 2.2.1 硬碟清除檔案清除的絕佳利器

限時免費 EaseUS BitWiper Pro 2.2.1 硬碟清除檔案清除的絕佳利器

機密的檔案刪除乾淨，報廢的硬碟也要徹底清除，或是給他人的硬碟得先抹除資料，避免有人惡意取得資料，這時候請使用 EaseUS BitWiper Pro 硬碟與檔案的清除工具，功能包含有清除硬碟、清除磁區、清除空閒空間與檔案粉碎器，簡單來說就是檔案救援工具的剋星！若你的工作要處理很多硬碟的調度，記得先預先處理一番，以免他人接手硬碟時還能翻出舊有資料，趁限時免費收下這款好工具。

限時免費：https://www.easeus.com/giveaways/easeus-bitwiper.html

EaseUS BitWiper 硬碟清除檔案清除的絕佳利器

△ 軟體安裝版與序號打包在文末，可以直接到文末下載，軟體安裝開啟軟體之後，點選右上角 Upgrade。

EaseUS BitWiper 硬碟清除檔案清除的絕佳利器

△ 之後會跳出輸入序號的視窗，將剛剛所取得的序號貼上，點選 Activate 就可以順利啟動。

EaseUS BitWiper 硬碟清除檔案清除的絕佳利器

△ EaseUS BitWiper Pro 包含四大功能，包含有清除硬碟、清除磁區、清除空閒空間與檔案粉碎器，記得前兩項功能不要誤用，不然真的把自己正在使用的硬碟全部清除就慘了！清除硬碟、清除磁區這兩項功能請用確實要清除資料的硬碟上，清除空閒空間可以用在當前使用的硬碟上，將未使用的空間做清除，等同於讓救援軟體沒有任何資料可以救援。

EaseUS BitWiper 硬碟清除檔案清除的絕佳利器

△ 檔案粉碎器是大家最好的幫手，若是電腦中有需要清除的機密資料或是隱私檔案，建議都透過檔案粉碎器來清除。

EaseUS BitWiper 硬碟清除檔案清除的絕佳利器

△ 清除後的檔案就會不留痕跡，請養成如此清除重要資料的好習慣囉！

https://toolbox.easeus.com/bitwiper/

安裝版：
EaseUS BitWiper Pro 2.2.1.7z（ASUSWEBSTORAGE下載）
檔案大小：150.25 MB

簡單8個步驟深度清理電腦垃圾和緩存
簡單8個步驟深度清理電腦垃圾和緩存
CD屑呎吋: 1.5x2.5 mm微粒
CD屑呎吋: 1.5x2.5 mm微粒
恢复电脑上删除的文件？又如何做到彻底清除
恢复电脑上删除的文件？又如何做到彻底清除
【BCUnstaller】史上最強的卸載軟體一鍵卸載多項軟體刪除殘留文件 ...
【BCUnstaller】史上最強的卸載軟體一鍵卸載多項軟體刪除殘留文件 ...
Review 【YOHO】多款可選迷你輕便手動碎紙機A6A4 ...
Review 【YOHO】多款可選迷你輕便手動碎紙機A6A4 ...
[Demo] 用獨立系統10秒內安全清除硬碟
[Demo] 用獨立系統10秒內安全清除硬碟
2025 清除檔案不留痕跡 EaseUS BitWiper Pro 工具推薦
哇哇
哇哇
2025-09-06
All Posts

2025 清除檔案不留痕跡 EaseUS BitWiper Pro 工具推薦 相關文章

參考內容推薦