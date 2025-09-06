限時免費 EaseUS BitWiper Pro 2.2.1 硬碟清除檔案清除的絕佳利器
限時免費：https://www.easeus.com/giveaways/easeus-bitwiper.html
△ 軟體安裝版與序號打包在文末，可以直接到文末下載，軟體安裝開啟軟體之後，點選右上角 Upgrade。 △ 之後會跳出輸入序號的視窗，將剛剛所取得的序號貼上，點選 Activate 就可以順利啟動。 △ EaseUS BitWiper Pro 包含四大功能，包含有清除硬碟、清除磁區、清除空閒空間與檔案粉碎器，記得前兩項功能不要誤用，不然真的把自己正在使用的硬碟全部清除就慘了！清除硬碟、清除磁區這兩項功能請用確實要清除資料的硬碟上，清除空閒空間可以用在當前使用的硬碟上，將未使用的空間做清除，等同於讓救援軟體沒有任何資料可以救援。 △ 檔案粉碎器是大家最好的幫手，若是電腦中有需要清除的機密資料或是隱私檔案，建議都透過檔案粉碎器來清除。 △ 清除後的檔案就會不留痕跡，請養成如此清除重要資料的好習慣囉！https://toolbox.easeus.com/bitwiper/安裝版：
EaseUS BitWiper Pro 2.2.1.7z（ASUSWEBSTORAGE下載）
檔案大小：150.25 MB