你經常寫教學文嗎？最近小編發現一款實用的線上工具 KeyCaps，可以幫助我們快速產生「快速鍵」圖片，你如果需要各式鍵盤的快速鍵 png 及 jpg 圖片，絕對要把這款線上工具收下，一瞬間就能夠產生 7 種快速鍵圖片，甚至不需要輸入，直接敲鍵盤就能產生你需要的快速鍵圖片，趕快來跟小編看看這個快速鍵圖片產生器有多高效率！

進入 KeyCaps 之後，有兩個選項，首先是 Press combination，意思是在鍵盤上直接按下你要製作的快速鍵圖片，就會自動顯示在上面。

另一種是 Type combination，可以直接用輸入的。哪一種方法都可以，看哪一種最適合自己就是最好的方法。

接著下方就會產生快速鍵「預覽圖」，下方按鈕可以選擇要不要顯示＋號，還可以切換 Windows、Mac 鍵盤，如果需要 Mac 鍵盤的快速鍵，可以點擊下方的 Mac Symbols。

右側一共會有 7 種不同的快速鍵圖片樣式，直接選擇一款中意的就可以啦！如此一來我們不需要自己設計視覺得部分，KeyCaps 直接提供我們 7 款免費設計。

最後選擇自己要 PNG 還是 JPG 格式，直接點擊就可以下載到電腦囉！

像這樣一張快速鍵圖片，10 秒鐘內就能完成，對於有在製作教學的朋友，這個工具是絕對要收下的啦，連結放在下方，趕快收藏起來吧。

傳送門：KeyCaps 快速鍵圖片產生器