你每天都需要頻繁輸入 Excel 日期 & 時間嗎？雖然用手慢慢 Key 也可以，不過像是量體溫、報到時間等都需要大量填入當下的時間，這樣的情況下，有沒有更便利的方式呢？可能有些 Excel 高手已經知道了，不過我身邊的同事還有許多人不知道，所以還是跟大家分享一下，小編今天就要跟大家分享如何用「快速鍵」一秒輸入 Excel 今日時間 ＆ 日期，還不知道的朋友趕快學起來～提升辦公效率囉，想知道更多 Excel 實用快速鍵，之前小編有整理了一些，可以參考 Excel 精選 42 個實用快速鍵



Excel 日期快速鍵

Excel 今日日期的快速鍵是什麼呢？答案就是「Ctrl + ;」，「;」就是鍵盤上 L 右邊那一格，如果你按下快速鍵後，仍然沒有辦法一秒出現日期，可能是你的輸入法出了問題，可以試試切換不同的輸入法來排除。

預設的日期格式為「年年年年 / 月月 / 日日」，如果你想要其它的顯示格式，也可以在 Excel 頂端的下拉選單中，選擇較詳細的「xxxx 年 xx 月 xx 日」格式。

Excel 時間快速鍵

時間的一秒填入快速鍵，我相信比「日期」更實用，日期可能用下拉的方式就可以填入了，不過時間可是每分每秒都在變動的，那麼 Excel 秒速填入時間的快速鍵是什麼呢？答案是「Ctrl + Shift + ;」。

快速鍵預設填入的時間格式為「時時：分分 AM/PM」，如果想要呈現中文的上午或下午的話，同樣可以在頂端的下拉選單中變更。

以上就是今天分享的超實用 Excel 秒速填入時間的方式，一次只有 2 個大家應該記得起來吧？立馬打開你的 Excel 練習看看能夠增加記憶點喔，記得下次需要填入時間或日期的時候，別忘了將這個超６的快速鍵施展出來，或明天到辦公室分享給隔壁的妹子同事，她肯定覺得你帥翻了。