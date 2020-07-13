excel名單比對

Excel 不懂任何公式，要怎麼比對不同的資料？小編今天要跟大家分享的方法，完全不需要學習任何 Excel 函數，就可以在一份文件中，快速找出兩份資料不同之處，更重要的是這個萬用方法不限於數值、文字，通通可以用！這個方法非常簡單，只需要記住鍵盤上兩個按鍵，一個就是 Ctrl 另一個我留在文章裡面，大家趕快看下去，就能一秒學會這個比對 Excel 資料的方法，完全不需要動腦就能完成資料比對，大家趕快繼續閱讀下去，把這招學起來吧。更多 Excel 教學，你也可以參考：Excel 數字金額如何轉國字？一個函數就搞定

excel名單比對

當你有兩份資料時，要怎麼核對這兩份資料有哪邊不同？若只有圖中 6 筆資料還可以人工校對，如果今天公司有 100 筆資料甚至是 1000 筆資料呢？你可能會校對到懷疑人生

vlookup比對文字

廢話不多說，馬上進入今天的重點，首先，將你要比對的資料選取起來，記住記住記住：連同標題一起選取。

excel資料比對顏色

選取之後按下鍵盤組合鍵：Ctrl + \，沒錯就是 Enter 鍵上面那條斜槓 \，這時你會發現兩行資料中，數字不同的欄位已經被自動選取。

Excel 比對資料

這時只要稍微選擇一下不同顏色的背景，就可以輕鬆檢視兩筆資料中的不同之處。

Excel資料比對

只有數字可以嗎 ? 不 ~ 文字的部分用一樣的 Ctrl + \ 大法，一樣可以快速找出不同的地方，今天這組快速鍵趕快學起來，如果沒有檔案可以練習的話，下面小編幫大家準備好範例 Execl 檔了，直接下載就可以打開練習囉。

下載：
Excel 資料比對範本.xlsx（GOOGLE下載）

史上最簡單 Excel 懶人資料比對法，字串數值都能用免輸入任何公式 相關文章

訪客留言

史上最簡單 Excel 懶人資料比對法，字串數值都能用免輸入任何公式 參考資料

Yahoo奇摩購物中心-品質生活盡在雅虎購物，好的生活真的不貴!
工作中必須要學會的這27個Excel函數公式已整理好，速收藏 - 每日頭條
Google 試算表：免費在線上建立和編輯試算表。
Books on Google Play
值无不言264期：职场必备的24个Excel隐藏技巧，帮你提高效率 ...
4 小時前 - 值无不言264期：职场必备的24个Excel隐藏技巧，帮你提高效率解放双手！ ... 如果大家有更多见解看法，也可以发挥互惠互助原则，在评论区安利和讨论 ... 四种不可不知的查找函数match、vlookup、index、offset ... 适用范围：多表归集、两个完全打乱的数据表进行数据比对、按照指定 ... 不用组合图表 ... 最少输入2个字&nbsp;...
《星曲》快速註冊登錄頁
Excel VLOOKUP 函數教學：按列搜尋表格，自動填入資料 - G. T. Wang
【進階函數】Excel高效秘訣！上班族不可不知的進階函數 - TibaMe
這些進階函數與技法能您幫助大幅節省人力，是專為會計人與內勤人員量身訂做、最 ... 原來VLOOKUP函數和樞紐分析，可以幫您省下許多的交叉比對時間，還能避免人工判讀的錯誤。 ... 同事、合作夥伴更新報表資料，也能輕鬆一鍵更新報表。 ... 課程設計，模擬最常碰到工作情境，針對Excel常常卡關的操作進行教學
Google 試算表樞紐分析表範例教學，像 Excel 般資料快速重整
國立臺灣大學 資訊工程學系