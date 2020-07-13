Excel 不懂任何公式，要怎麼比對不同的資料？小編今天要跟大家分享的方法，完全不需要學習任何 Excel 函數，就可以在一份文件中，快速找出兩份資料不同之處，更重要的是這個萬用方法不限於數值、文字，通通可以用！這個方法非常簡單，只需要記住鍵盤上兩個按鍵，一個就是 Ctrl 另一個我留在文章裡面，大家趕快看下去，就能一秒學會這個比對 Excel 資料的方法，完全不需要動腦就能完成資料比對，大家趕快繼續閱讀下去，把這招學起來吧。更多 Excel 教學，你也可以參考：Excel 數字金額如何轉國字？一個函數就搞定

當你有兩份資料時，要怎麼核對這兩份資料有哪邊不同？若只有圖中 6 筆資料還可以人工校對，如果今天公司有 100 筆資料甚至是 1000 筆資料呢？你可能會校對到懷疑人生

廢話不多說，馬上進入今天的重點，首先，將你要比對的資料選取起來，記住記住記住：連同標題一起選取。

選取之後按下鍵盤組合鍵：Ctrl + \，沒錯就是 Enter 鍵上面那條斜槓 \，這時你會發現兩行資料中，數字不同的欄位已經被自動選取。

這時只要稍微選擇一下不同顏色的背景，就可以輕鬆檢視兩筆資料中的不同之處。

只有數字可以嗎 ? 不 ~ 文字的部分用一樣的 Ctrl + \ 大法，一樣可以快速找出不同的地方，今天這組快速鍵趕快學起來，如果沒有檔案可以練習的話，下面小編幫大家準備好範例 Execl 檔了，直接下載就可以打開練習囉。

下載：

Excel 資料比對範本.xlsx（GOOGLE下載）

