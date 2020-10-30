Excel 公式輸入正確，卻沒有辦法正常顯示結果怎麼辦？這是許多 Excel 初心者會遇到的問題，小編自己在製表時也經常遇到，當公式肯定正確的時候，有可能是 Excel 設定的問題，導致結果無法正常顯示。因此小編在這邊將 3 種 Excel 設定錯誤會引起的問題全部列出來，大家可以一個一個檢查，就能夠看出是哪邊的問題，找到問題後就能夠迎刃而解囉，文末有提供範本，有需要的朋友請下載起來跟著文章練習一遍。有許多網友也會詢問，如何將公式隱藏起來，不給其他人看到，本站之前有分享過，可以參考隱藏 Excel 公式的方法。

1. 單元格格式設定問題

輸入公式後，下拉卻發現沒有運算結果，只出現公式怎麼辦？這時可能是「單元格格式」出了問題，大家可以看到上方「數值」的部分，設定的是「文字」。

要正確讓公式顯示，請將原本的「文字」格式，更改為「一般」。

設定完成後，在公式輸入欄位按下 Enter 鍵，並下拉公式就能夠讓運算結果正常顯示啦。

2. 是否開到「顯示公式」？

第二是同樣的情形「只顯示公式」不顯示運算結果，如果你第一步驟確認後，還是一樣沒有出現運算結果，可能是開到「顯示公式」。

請選擇頂端工具列中的「公式」，並找到「公式稽核」欄位，將「顯示公式」關閉即可正常顯示運算結果。

3. 設定開到「手動計算」

第三種情形比較特殊，運算結果有顯示，但下拉後運算結果卻與第一欄一樣，這該怎麼辦？

此時請開啟 Excel「選項」。

找到「公式」裡面的「計算選項」，將設定勾選至「自動」，按下確定就完成囉。再回到 Excel 編輯頁面，就可以正常顯示公式。以上三種方法就是運算結果無法正常顯示時的處理方式，有需要的朋友可以下載下面的範本，跟著做一遍就可以快速瞭解這 3 種設定的不同之處。

下載：Excel 公式異常練習範本.xlsx（GOOGLE下載）