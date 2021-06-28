Excel 如何分割兩欄

從網路上下載下來的 Excel 資料，常常全部混在一起，想替資料分門別類或進一步編輯，該怎麼讓 Excel 把資料分割欄位呢？反過來想將兩欄資料合併為同一欄要怎麼做？兩個看似相反的功能，但在拚湊資料、整理資料的時候，可能會需要一起施展出來，如果你跟小編有一樣的需求，那麼今天的教學讓你看一次就能學會，趕快來學習如何實現這個功能吧。

Excel 如何分割兩欄？

上面的文字敘述如果抽象，你無法理解是什麼意思的話，直接舉一個例子你可能就能理解了，比如說我要將上圖中的姓名分離，假設有 1000 筆資料，該怎麼做呢？總不可能用手一個一個慢慢貼吧？

Excel 如何分割兩欄

此時選取你要分割的資料，找到頂端的「資料」>「資料工具」>「資料剖析」。

excel兩欄文字合併

選擇「固定寬度」>「下一步」。

Excel合併兩欄？

這時候在「預覽分欄結果」這邊，拖移到你要分割的位置，並點選下一步。

excel分割字串

最後選擇完成就可以囉，我們來看看成果吧。

excel分割儲存格ptt

效果就如我們所預期的，已經將姓、名成功分開囉！

excel多欄位合併

反過來說，如果我們處理好分開的資料後，想要將資料合併回去怎麼做？

Excel分割地址

這個功能我們要用一個簡單的公式，「=&""&」，以上圖為例，我在 A5 儲存格輸入 =B5&""&C5，來連結兩個我要合併的儲存格，輸入完成後按下 Enter 就可以啦。

Excel 如何分割兩欄

這樣我們就能夠把資料合併起來囉！將儲存格往下拉，就可以複製公式。

Excel分割姓名

這樣一來就完成 Excel 兩個儲存格合併的任務啦。Excel 欄位分割及 Excel 欄位合併都學起了嗎？趕快跟著小編實際操作一遍，將這個資料處理時非常實用的功能學起來吧！如果你沒有檔案可以練習，下面提供本次示範的 Excel 檔案讓大家下載回去練習。

範本下載：
Excel 欄位分割、合併範本檔.xlsx（GOOGLE下載）

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