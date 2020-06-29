Word 到 Excel 格式跑掉

我們有時候會需要把 Word 表格貼到 Excel 上面作業，不過為什麼直接 Ctrl + C 複製貼上 Excel 後，格式整個卻跑掉了？而且在 Word 裡面製作表格遠比 Excel 友善很多，直接在 Excel 從 0 到有打一份表格，你可能會開始懷疑人生。因此今天小編要與大家分享一個大絕招，讓我們將 Word 表格貼在 Excel 格式絕對不跑掉，讓表格在 Excel 上看起來就與 Word 時一模一樣，各位若常常需要在 Excel 上列印表格、工作表新增表格的話，趕快將這招學起來吧。 你也可以參考：Excel 數字金額如何轉國字？一個函數就搞定

Word 到 Excel 格式跑掉

小編拿了最近很夯的「紓困申請認定表」來做為示範，一般的貼上 Word 表格的流程可能是這樣：全選 > 複製。

Word 到 Excel 格式跑掉

然後開啟 Excel 按下 Ctrl + V 貼上，這時因為這個錯誤的動作，你就會得到一個格式跑掉的 Excel 表格。那要怎麼做才正確，不會讓格式跑掉呢？

word轉excel格式跑掉

首先，回到你的 Word，將剛剛的表格另存新檔為「單一檔案網頁」。

word轉excel排版

這時候再次回到 Excel 將剛剛另存的 單一檔案網頁 .mht 格式的檔案開啟。

word文字轉excel

這樣就可以獲得與 Word 一樣格式的表格啦，完全沒有跑掉格式，是不是完全沒有想到要用另存新檔的方式轉存格式，再開啟就會得到一模一樣的表格了呢 ~ 下次貼表格的時候，可以試試這招！

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Word 表格貼到 Excel 格式跑掉？這招學起來讓你完美貼上表格 參考資料

Excel格式跑掉 - DevPeen
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