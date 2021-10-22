excel 下拉計算

你經常透過 Excel 計算資料總和嗎？最近小編發現一款簡單又暴力的方式，可以直接透過 Excel 下拉式選單計算，來選取你需要的值，包含：平均值、計數、計算數字項數、最大值、最小值、總和、標準差、變異數等其它函數，完全不需要輸入任何公式，就可以用最少的時間，取得我們所需要的數據，透過 Excel 下拉選單就能夠計算各種值，還不會的同學趕快學起來吧！更進階的製作「會自動更新的下拉選單」，請看 Excel 動態下拉選單製作教學

Excel 下拉選單計算

今天看完此篇教學能學會什麼？小編透過上方的 GIF 來呈現，這樣就夠清楚了吧？透過下拉選單，輕鬆選取自己需要的值，完全無須輸入任何公式，這樣的下拉選單要如何建立？我們馬上進入教學啦。

excel 下拉計算

首先點選資料中的任何一個儲存格，按下「插入」>「表格」。

Excel 下拉選單計算

然後選取整個資料的範圍後，按下確定。

excel 下拉選單統計數量

接著選擇「表格設計」，將「合計列」勾選起來。

Excel 下拉式選單自動帶出資料算

這時候就可以看到資料最下方，出現「合計」欄位。

Excel 教學

此時點擊合計儲存格，就可以看到下拉選單啦，這樣就可以不需輸入公式，點選下拉選單來找到自己需要的值囉。學起來了嗎？下方小編準備了這次教學的 Excel 範本，趕快下載起來跟著做一次，以後就不怕忘記啦！

下載：
Excel 下拉選單計算功能範本.xlsx（GOOGLE下載）

Excel 下拉選單計算總和 / 平均值 / 最大值等，無須輸入公式快速取得計算值 相關文章

訪客留言

Excel 下拉選單計算總和 / 平均值 / 最大值等，無須輸入公式快速取得計算值 參考資料

使用 VLOOKUP、INDEX 或 MATCH 尋找值
以下是如何使用 VLOOKUP 的範例。 =VLOOKUP(B2,C2:E7,3,TRUE) 在此範例中，B2 是第一個引數 ，即函數必須運作的資料元素。對於 VLOOKUP，此第一個引數是您想要尋找的值。 此引數可以是儲存格參照或固定值，例如 &quot;smith&quot; 或 21，000。 第二個引數是 ...
Excel深度教學：使用「資料驗證」來製作「下拉式選單」
2013年11月5日 — 「Excel」和「Word」一樣，看似很簡單，像是Word只是把文字給輸入進去，而Excel充其量也只是把一些數字與文字，填進去一個個儲存格罷了，但實際上，在 ...
合計Excel 表格中的資料
在上述範例中，我們在合計列套用了SUM 公式。 初次套用合計列時，儲存格會是空白的。 請選取想要合計的欄，然後從下拉式清單中 ...
Excel - 數字加總、平均值、最大值、最小值、計數 - 尋寶園
2020年11月24日 — Excel - 數字加總、平均值、最大值、最小值、計數、乘積計算時以= 號作為開頭使用插入函數，做運算1.資料編輯列的，插入函數&amp;rarr; 或選取類別(C)的.
Excel 教學 SUM 加總條件小技巧，不為人知的隱藏版快速鍵 | 俞果3C | LINE TODAY
Excel 教學 SUM 加總條件小技巧，不為人知的隱藏版快速鍵 俞果3C 更新於 2019年05月30日23:22 • 發布於 2019年05月06日23:40 • 俞果 3C 丼 Excel 公式雖然不是秘密而且網路上很多資料，但總到要實際應用的時候才來臨時抱佛腳，每當要統計一大堆數據資料總和時，卻 ...
Excel如何加總「篩選過」的數值，不計算隱藏的儲存格？
2020年9月3日 — 以下就教大家如何使用Excel 計算「篩選過後」的數值！包括加總、平均、最大值最小值等等函數，都可以統一用這個「SUBTOTAL」函數來計算！
有關資料驗證的詳細資訊
公式中參照的儲存格正確：如果參照的儲存格變更，以致已驗證儲存格中的公式計算出無效的結果，儲存格的驗證訊息就不會出現。 Excel 表格可能連結到SharePoint 網站：您無法 ...
用 Excel 當計算機
請勿使用計算機，而是使用 Microsoft Excel 來執行數學運算！ 您可以輸入簡單的公式來加、除、乘二或減去兩個或多個數值。 或者，使用 [自動加總] 功能來快速匯總一系列的值，而不需要在公式中手動輸入。建立公式之後，您可以將公式複製到相鄰的儲存格，無需一再建 ...
建立下拉式清單
在理想的情況下，清單項目會以Excel 表格 (機器翻譯) 的形式顯示。 如果沒有，您可以選取範圍內的任何一個儲存格，然後按Ctrl+T 以將清單快速轉換成表格。 用 ...
24種 EXCEL技巧 實用功能，職場使用專業快速鍵！ - Angus福利社
2019/11/28 · 在任何一間公司上班，使用辦公室電腦絕對會接觸到 Excel技巧 ，而在使用 Excel 時一般人會用最原始的方式製作檔案，而工作效率當然也相當的低，在 Office 內的 Excel 其實有相當多的快速建，只是我們都沒有去使用到它，更可以說一般人可能更本不知道有這些快速鍵功 ...