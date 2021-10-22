你經常透過 Excel 計算資料總和嗎？最近小編發現一款簡單又暴力的方式，可以直接透過 Excel 下拉式選單計算，來選取你需要的值，包含：平均值、計數、計算數字項數、最大值、最小值、總和、標準差、變異數等其它函數，完全不需要輸入任何公式，就可以用最少的時間，取得我們所需要的數據，透過 Excel 下拉選單就能夠計算各種值，還不會的同學趕快學起來吧！更進階的製作「會自動更新的下拉選單」，請看 Excel 動態下拉選單製作教學。

今天看完此篇教學能學會什麼？小編透過上方的 GIF 來呈現，這樣就夠清楚了吧？透過下拉選單，輕鬆選取自己需要的值，完全無須輸入任何公式，這樣的下拉選單要如何建立？我們馬上進入教學啦。

首先點選資料中的任何一個儲存格，按下「插入」>「表格」。

然後選取整個資料的範圍後，按下確定。

接著選擇「表格設計」，將「合計列」勾選起來。

這時候就可以看到資料最下方，出現「合計」欄位。

此時點擊合計儲存格，就可以看到下拉選單啦，這樣就可以不需輸入公式，點選下拉選單來找到自己需要的值囉。學起來了嗎？下方小編準備了這次教學的 Excel 範本，趕快下載起來跟著做一次，以後就不怕忘記啦！

下載：

Excel 下拉選單計算功能範本.xlsx（GOOGLE下載）