內政部推出「不動產交易實價查詢網頁」，讓你輕鬆查詢預售屋實價！

想知道預售屋實價要怎麼查詢嗎？快到內政部最新版的「不動產交易實價查詢網頁」查看吧！預售屋實價登錄新制在 2021 年 7 月 1 日上路後，我們就能透過內政部「不動產交易實價查詢網頁」查詢預售屋的實際成交資訊，包括有
門牌地址、建案名稱、總價、交易日期、坪數以及樓層，好讓消費者充分瞭解市場交易行情，避免輕易受搶售熱銷等訊息影響，現在就讓我們往下看怎麼查詢預售屋實價吧！想查看房子有無在活動斷層帶上，可參考這篇：３個臺灣地震查詢系統！

預售屋實價查詢教學

內政部推出「不動產交易實價查詢網頁」，讓你輕鬆查詢預售屋實價！

當我們進到內政部「不動產交易實價查詢網頁」後，請點選上方的「預售屋查詢」，接著你就可以透過下方的篩選器，找出你要的預售屋交易期間。

內政部推出「不動產交易實價查詢網頁」，讓你輕鬆查詢預售屋實價！

搜尋結果出來後，網站下方就會出現你查詢地段的所有該預售屋成交資訊，若你想查看更詳細的資料，請點選建物門牌左邊的「綠色＋」按鈕。

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接著點選「交易明細」。

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接下來你就可以看到該主建物的地址、總坪數、陽台坪數、土地交易面積、樓層，如果有車位你也能看到車位的類別、價格、車位面積以及所在樓層，真的相當詳細，想要購屋的朋友，可事先到內政部「不動產交易實價查詢服務網」充分瞭解市場交易行情，審慎評估，不要輕易受搶售熱銷等片面訊息影響或誤導，花了不必要的冤枉錢喔！

不動產交易實價查詢服務網：https://lvr.land.moi.gov.tw/

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房地產交易價格 - 地政司
一、 實價登錄新制自101年8月1日起施行，相關不動產買賣、預售屋及租賃價格自101年10月16日起開放查詢，查詢連結網址：內政部不動產交易實價查詢服務網.
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