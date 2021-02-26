臺灣斷層帶查詢系統，你家附近安不安全一查便知！

台灣是個地震頻繁的國家，那麼該如何知道自己的住處是否在位於活動斷層帶上呢？就讓小編介紹你３種臺灣地震查詢系統吧！台灣就位於菲律賓海板塊和歐亞板塊交界上，當地震發生時往往會讓人心生畏懼，總會擔心自己的所住的地方會在活動斷層帶上，剛好小編有找到３個臺灣地震查詢系統，只要輸入你家地址，就可讓你快速查看你家是否蓋在活動斷層帶或土壤液化上方，非常的方便！想知道有關土壤液化問題的話，可參考這篇：臺北市土壤液化潛勢查詢系統

臺灣活動斷層觀測系統

臺灣斷層帶查詢系統，你家附近安不安全一查便知！

進到「臺灣活動斷層觀測系統」後，可直接點選右上方的「定位查詢」。

臺灣斷層帶查詢系統，你家附近安不安全一查便知！

接著選擇你居住的縣市，再打上你的住家地址，按下「定位」，就可以在地圖上看到你家的「藍色」座標。

臺灣斷層帶查詢系統，你家附近安不安全一查便知！

接著我們可以從左側的工具中，點選「放大」功能按鈕拉近觀察，你可以看到地圖上所顯示的紅色、咖啡色及黑色虛線就是代表活動斷層，原來小編家附近就有活動斷層，難怪每次一有地震都搖很大力 QAQ！

經濟部地質資料整合查詢

臺灣斷層帶查詢系統，你家附近安不安全一查便知！

若你想更深入了解你家附近到底是在哪個斷層上方的話，可到「經濟部地質資料整合查詢」網站進行查詢，操作也很簡單，直接在網站左側快速查詢的地方，輸入你家的縣市、地址，並按下定位。

臺灣斷層帶查詢系統，你家附近安不安全一查便知！

接著網站便會開啟另一個網頁讓你確認是否為正確的查詢結果，正確的話就點選最下方的「定位」按鈕。

臺灣斷層帶查詢系統，你家附近安不安全一查便知！

點選定位按鈕後，網站就會就會顯你住家附近斷層圖，點開右上角的「圖例」便可查看你家是否位於哪個斷層帶上方囉！

臺灣土壤液化潛勢查詢系統

臺灣斷層帶查詢系統，你家附近安不安全一查便知！

另外，想知道你家是否在土壤液化高危險地帶的話，也可到「經濟部土壤液化潛勢查詢系統」進行查詢！對於想知道自己的家是否為位於斷層帶上或有土壤液化危機的朋友，可以參考以上小編所提供的三個網站進行查詢，也可以分想給朋友，讓他們也檢查一下自己住家是否安全喲！

臺灣活動斷層觀測系統：https://fault.moeacgs.gov.tw/GisPublic/Home/pageMap#
經濟部地質資料整合查詢：https://gis3.moeacgs.gov.tw/gwh/gsb97-1/sys8/t3/index1.cfm
經濟部土壤液化潛勢查詢系統：https://www.liquid.net.tw/cgs/Web/Map.aspx

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３個臺灣地震查詢系統，讓你快速瞭解你家附近是否安全！ 參考資料

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中華民國內政部地政司全球資訊網-首頁
內政部地政司網頁 跨縣市收辦土地登記真便利！109年7月1日起，地政事務所除住址變更、更名、書狀換給登記、門牌整編登記、更正登記（以姓名、出生日期、國民身分證統一編號、住址或門牌等錯誤，經戶政機關更正有案者為限）、預告登記及塗銷預告登記等7項簡易登記案 ...
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