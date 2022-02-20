國家災害防救科技中心推出「3D災害潛勢地圖」，讓你查詢你家是否為淹水/土壤液化區！

如何知道自己的住家是否為土壤液化區呢？就讓我們到國家災害防救科技中心推出「3D災害潛勢地圖」進行查詢吧！「3D災害潛勢地圖」是一個免費讓你查看未來有較高發生致災的地區，像是土石流、淹水、斷層與土壤液化等，就是可讓你在買房前，先上網做好事前功課，避免買到高機率致災地區，而台灣最常見的淹水與土壤液化，現在就讓小編教大家如何查詢你家是否在土讓液化區吧！想知道你家是否在活動斷層帶上嗎？趕緊參考這篇：３個臺灣地震查詢系統！

「3D災害潛勢地圖」查詢台灣土讓液化區教學

國家災害防救科技中心推出「3D災害潛勢地圖」，讓你查詢你家是否為淹水/土壤液化區！

首先進到「3D災害潛勢地圖」網站後，便能看到網站給你的操作說明標示。

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想查詢你家是否在土讓液化區的話，請點選右上角的「地址查詢」輸入你的住家地址或座標，接著按下「查詢」按鈕後，左邊地圖就會顯示藍色定位。

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接著典籍右上角的「潛勢選擇」＞「斷層與土壤液化」。

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接著將「土壤液化潛勢圖」打勾，若你要想查詢「活動斷層」及「斷層地質敏感區範圍」的話，可將圖層一併勾起來查看。

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若你想查看全台灣有哪些地區是土壤液化區的話，直接將「土壤液化潛勢圖」圖層打勾，將地圖縮小至露出整個台灣，就能讓你快速看出台灣哪裡土壤液化區比較多的地方，其它像是要查詢淹水、土石流、海嘯的話，就按照上方的步驟查詢就可以囉！對於想買房或想知道自己的房子是否處在危險區域上的朋友，趕緊到「3D災害潛勢地圖」查詢看看吧！

3D災害潛勢地圖：https://dmap.ncdr.nat.gov.tw/

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