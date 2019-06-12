梅雨季節來臨，下雨下不停，除了看天氣預報之外，有沒有更容易查下雨的方式呢？這邊的查下雨更進一步指的是什麼時候會下雨？哪個縣市會下雨？降雨量的強度等，今天來跟大家分享利用 Windy 這個網頁，可以查詢降雨資訊，以動畫和顏色搭配地圖的方式呈現，可以輕鬆一眼看出下雨分佈強度還有未來降雨的情形，不用等天氣預報，就可以隨時查看！以前都是要大家颱風天來觀察颱風動態，最近豪雨不斷，來觀察下雨情況也很好用唷！

△ 進入首頁之後（文末附上連結），就可以看到台灣的地圖，以顏色來區分目前降雨的強度，可以看到右下角的圖例，左邊是降雨最輕微的藍色，越靠右邊就是降雨越強的紫色，這樣一來就可以看到目前全台灣，甚至是全世界的降雨情形。



我個人覺得最好用的是左下角的播放鍵，點擊下就可以看到未來 9 天內的天氣預報，這很適合用來查看未來幾天的降雨情形，包含哪一天會下雨、哪個縣市會下雨、幾點下雨、降雨強度如何，都可以透過動畫的方式直接查看，在出差出門旅遊或是跨縣市的移動等，都可以透過這樣的方式快速查看。

△ 接著來看到右下角的選項，Windy 預設的是歐洲中期天氣預報中心( ECMWF ) 的數值預測模式，當然你也可以切換美國國家環境預報中心的「全球預報系統」(GFS)，使用不同的預測模式會有不同的結果，我個人使用下覺得預設的 ECMWF 會是比較接近實際情況的。

△ 用滑鼠滾輪可以放大或縮小的圖來看更詳細的天氣預報資訊，點擊一下地圖可以看到各地的降雨量。

△ 畫面下方的時間軸可以看到未來 9 天的降雨情形，以每個小時為單位來查看。

△ 當然除了降雨資訊之外，你也可以點擊右邊的欄位來切換查看累積降雨量，可以看到未來 12 小時、未來 24 小時、未來 3 天、未來 5 天、未來 10 天內的累積降雨情形。所以把這個網頁下來，如果臨時要出門，就可以馬上查看各地降雨情形囉！

傳送門：Windy 降雨情形查詢

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