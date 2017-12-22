Weather Spark 提供全世界 15 萬多個城市的詳細氣候報告，偶爾出國自助旅行的時候，事前做功課在所難免，氣候就是必做的功課之一，一定都會希望去旅遊的幾天晴空萬里，拍照起來也比較好看，或者整理行李時也可以參考天氣資訊，Weather Spark 最實用的地方就是提供當地一整年的每月平均溫度、每月太陽或陰天的機率、每月下雨機率、適合去旅遊的月份等，這些資訊 Weather Spark 全部都幫我們圖像化了，可以省去大量的時間在準備氣候這一部分的資料！
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△ 這邊以巴黎為例，這張圖示最下方為 1～12月，最上方灰色及藍色部分為天空雲量，灰色越多代表該月份陰天天數較多，反之多為晴天。第二層綠色與白色的是降雨機率圖。倒數第二層是乾濕程度。最後一層是最適合旅遊的季節。最方便的是，左上方有個小小的 Compare（天氣比較），可輸入自己所在城市比較起來會對氣候更有感覺一點。
△ 這邊輸入台北做天氣比較，就可以發現巴黎溫度大概比台北低個 10 度以上，好冷啊～這時候就大概可以知道要帶什麼衣服了ＸＤ
△ 這邊則是天空晴朗的程度比較，看起來 4 月到 9 月拍到巴黎美美的天空機率會比較大。
△ 還有平均月降雨量圖，看起來去巴黎可以不用擔心了，反觀來台灣玩的外國朋友，可能要適應一下常降雨的氣候～
△ 這是空氣污染機率，這不用說，台北好可怕，有人開玩笑說是祖國的禮物！
倫敦氣象：點我
東京氣象：點我
上海氣象：點我
洛杉磯氣象：點我
舊金山氣象：點我
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