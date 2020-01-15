天氣預報APP

出門還要主動查會不會下雨很累嗎？今天要來跟大家分享一款自動降雨提醒 APP「降雨警報器」，它能夠在降雨接近我們所在位置時，發出降雨警報，不管是騎車、登山、園藝、烤肉、野餐、出門旅遊等，只要快下雨時，我們就會收到通知，來做進一步的準備，有需要的朋友趕快下載起來，以備不時之需。你也可以參考：明天會下雨嗎？Windy 各縣市鄉鎮有沒有下雨一目了然！

下雨查詢

這款 App 支援 Android 及 iOS 雙系統，免費下載但有許多內購，不過小邊個人覺得免費版的就已經很夠用囉。文章最後方幫大家準備好載點啦，下載後直接開起就可使用。

功能上能夠警告下雨、下雪、冰雹等各種類型之降水，可設定發出振動或聲音等警告通知，支援降水圖檢視、各種尺寸及主題的小工具。

下雨警報App

除了降雨警報外，還可以看到一周天氣~基本上，免費使用能夠警報一個地點，付費的話可以設定許多地點。以下是此 App 付費解鎖後，能夠開啟的功能：
－無廣告
－多個警報與額外設定
－動畫設定與覆蓋透明度
－多個地點與額外設定（用於警報）
－更多小工具顏色系統
－與單獨付費應用程式功能相同

降雨警報器

設定處除了背景地圖可以免費調整之外，其它的幾乎都是付費功能，因此基本上這個 APP 只要下載起來，開啟後坐等警報就可以了，如果你常在外頭奔波，這款 App 下載起來備用沒有壞處喔~

下載：
降雨警報器（App Store 下載）
降雨警報器（Google Play 下載）

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