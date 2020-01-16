Chrome下載速度優化

用 Chrome 瀏覽器下載檔案很慢嗎？今天小編要跟大家分享一個可以加速 Chrome 瀏覽器下載速度的技巧，完全不需要額外下載 APP，只需要透過簡易的小設定就可以完成，常常下載影片、音樂的朋友，趕快把這個小技巧學習起來，設定一次就可以一勞永逸囉！你也可以參考：FasterChrome 加速 Chrome 瀏覽器，這是什麼黑科技？

Chrome Parallel downloading

為了確定這個設定是否有效，小編把設定前的下載速度紀錄起來，下載速度為 3.5MB/秒，下載來源是 Google 雲端硬碟。記錄好初始速度後，讓我們來進行調整吧 ~ GO。

Chrome 提升下載加速

接著開啟 Chrome 瀏覽器，在網址列的地方輸入 chrome://flags，並按下 Enter 前往，然後在下方的搜尋欄位輸入 Parallel downloading。這是 Chrome 的實驗性功能，尚未正式上線，我們可以透過這樣的方式來啟動下載加速。

最右方預設是 Default，將下拉選單展開，選擇 Enabled 啟用，最後按下 Relunch 來重新啟動 Chrome 瀏覽器就完成設定套用。

Chrome下載速度優化

啟動後同樣的下載來源、同樣的 Wi-Fi、同樣的電腦，下載速度微微提升至 5.0MB/秒，如果你覺得下載速度很慢，可以試試這樣的設定方式，來優化下載速度。不過不一定每個來源都有顯著的下載速度提升，若你覺得速度沒有提升，可以用同樣的方法，將下拉選單從 Enabled 改為 Disable 就能夠關閉囉！

Chrome 下載加速，花 30 秒快速設定讓下載速度起飛 相關文章

訪客留言

Chrome 下載加速，花 30 秒快速設定讓下載速度起飛 參考資料

Chrome 下載速度慢- Mobile01
大家好，小的對於電腦相關的知識並不專業但也已經爬很多文試過很多方法但無法解決所以才發文求解Google Chrome我已經完全解除安裝再重新安裝而且沒有&nbsp;...
Chrome 變得越來越慢？5 個簡單方法讓你找回速度與暢順 ...
說到網絡瀏覽器，相信不少人都會想到Chrome，Chrome 的速度快、功能強大， ... 自由使用「擴充功能」(extensions)，讓普通的一個瀏覽器變得多用途，雖然一個半個 ... 設定→更多工具→擴充功能，把沒有用的插件關掉甚至直接移除
升級 Windows 10 上網慢了? 原來 Win 10 預設怪功能, 偷用你的速度來為別人加速 - Yahoo奇摩新聞
Windows 10 另一個預設功能叫 “Windows Update Delivery Optimization” Windows 更新提供的優化。簡單來說就是利用大家的上網頻寬，透過 P2P 網絡來幫助其他一些上網速度較慢的用戶，能夠快一點下載到 Windows 更新檔。換句話說，就是像利用你的電腦來
Chrome 下載檔案速度很慢？開啟瀏覽器內建的「下載加速功能 ...
5 天前 - Chrome 是你的預設瀏覽器嗎？你是否覺得下載檔案的速度很慢呢？目前市面上有很多「下載器」，主打的都是可以在檔案來源、家裡網路不變的速度&nbsp;...
[教學] Chrome開太多分頁速度變慢怎麼辦？這招可讓資源保留給主分頁！|KK3C狂想曲
Chrome瀏覽器也變成大家最愛和最恨的瀏覽器，愛他的方便，恨他也變得很吃電腦資源，可同時開始很多分頁是艾倫從 IE 跳巢到 Chrome最初的原因，分頁在找資料時非常好用，但現在卻常讓電腦變得很慢，甚至還會 Lag，這篇艾倫就是要來分享如何將 Chrome ... ...
[推薦] Chrono下載管理器- 強化版Chrome 擴充套件@支援多 ...
相信對於許多朋友來說，早已將Google Chrome 作為預設網頁瀏覽器，主要也是 ... 不僅能夠將所有下載檔案都記錄起來，還支援斷點續傳/ 分割多線程加速，以及副檔&nbsp;...
Google Chrome 新增「重設瀏覽器設定」功能，輕鬆解決首頁被綁架
Google Chrome 在最新版裡加入一個「重設瀏覽器設定」功能，可以快速將瀏覽器 ... 會加入自動阻擋惡意程式下載的功能，目前僅在Canary build 的Chrome 瀏覽器上&nbsp;...
为什么用Chrome 下载东西速度非常慢？ - 知乎
我用Linux，下载同一文件，Firefox速度能达到Chrome到好几倍。windows下就不提了，太慢了。而且不但慢，…
加速 Google Chrome 瀏覽器，減少 CPU 與記憶體的使用 - G. T. Wang
這裡搜集幾個讓 Google Chrome 瀏覽器加速的小技巧，減少 CPU 與記憶體的使用，亦可讓筆記型電腦更省電。 Chrome 是目前很熱門的瀏覽器之一，由於他的上網速度比其他瀏覽器來得快，所以許多人都喜歡選擇 Chrome 當作主要的瀏覽器，但是他所耗費的系統 ... ...
Chrome 開啟內建下載加速，免安裝任何軟體| GDaily
一般在預設情況下瀏覽器在下載檔案時都是進行單線程所以下載檔案時速度比較慢，而這個問題雖然透過不少下載器能解決但許多使用者不想額外再電腦安裝一堆&nbsp;...