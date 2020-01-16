用 Chrome 瀏覽器下載檔案很慢嗎？今天小編要跟大家分享一個可以加速 Chrome 瀏覽器下載速度的技巧，完全不需要額外下載 APP，只需要透過簡易的小設定就可以完成，常常下載影片、音樂的朋友，趕快把這個小技巧學習起來，設定一次就可以一勞永逸囉！你也可以參考：FasterChrome 加速 Chrome 瀏覽器，這是什麼黑科技？

為了確定這個設定是否有效，小編把設定前的下載速度紀錄起來，下載速度為 3.5MB/秒，下載來源是 Google 雲端硬碟。記錄好初始速度後，讓我們來進行調整吧 ~ GO。

接著開啟 Chrome 瀏覽器，在網址列的地方輸入 chrome://flags，並按下 Enter 前往，然後在下方的搜尋欄位輸入 Parallel downloading。這是 Chrome 的實驗性功能，尚未正式上線，我們可以透過這樣的方式來啟動下載加速。

最右方預設是 Default，將下拉選單展開，選擇 Enabled 啟用，最後按下 Relunch 來重新啟動 Chrome 瀏覽器就完成設定套用。

啟動後同樣的下載來源、同樣的 Wi-Fi、同樣的電腦，下載速度微微提升至 5.0MB/秒，如果你覺得下載速度很慢，可以試試這樣的設定方式，來優化下載速度。不過不一定每個來源都有顯著的下載速度提升，若你覺得速度沒有提升，可以用同樣的方法，將下拉選單從 Enabled 改為 Disable 就能夠關閉囉！