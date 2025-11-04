AnyDesk 9.6.4 遠端工作必備！如何滿足各行各業需求
- 高幀率，流暢體驗
AnyDesk 支援高達 60 fps 的畫面刷新率，無論是在本地網絡還是互聯網環境中，都能提供如同直接操作本地設備般的流暢視覺體驗。
- 低延遲，瞬間反應
在本地網絡中，AnyDesk 的延遲低於 16 毫秒，幾乎無法察覺，確保遠端操作的即時性與精準度。
- 高效帶寬利用，適應各種網絡環境
即使在帶寬僅為 100 kb/s 的情況下，AnyDesk 仍能保持穩定連線，適用於網絡環境較差的地區。
- DeskRT 編碼器，創新技術
AnyDesk 自研的 DeskRT 編碼器，能高效壓縮圖像數據，實現更流暢的遠端控制體驗，優於其他同類型軟體。
- 快速啟動，輕量化設計
AnyDesk 的安裝檔案僅有 3.7 MB，無需管理權限即可啟動，或透過 Web 客戶端直接連接，快速上手。
- 穩定可靠的 Erlang 網絡架構
AnyDesk 採用 Erlang 技術構建的服務器架構，具備高可用性與容錯性，確保遠端操作的穩定性與可靠性。
AnyDesk 的核心功能
- 即時屏幕共享與錄製：無論身在何處，都能實現流暢的實時屏幕共享與錄製。
- 裝置管理：輕鬆管理大量裝置，提升工作效率。
- 無人值守連接：在任何地方，均可連接並操作遠端裝置。
- 遠端打印：實現遠端連接至打印機，一鍵打印文件。
- 穩定連接：與全球各地同事的屏幕連接，體驗零延遲。
- 快速文件傳輸：數據傳輸速度極快，傳輸數據的大小沒有限制。
AnyDesk 以其卓越的效能與創新技術，為用戶提供了高效、穩定的遠端桌面解決方案。無論是遠端工作、技術支援，還是跨地點協作，AnyDesk 都能滿足您的需求。https://anydesk.com/zh-tw免安裝版：
AnyDesk 9.6.4.7z（MEGA下載）
AnyDesk 9.6.4.7z（1DRV下載）
AnyDesk 9.6.4.7z（RAPIDGATOR下載）
AnyDesk 9.6.4.7z（MEDIAFIRE下載）
檔案大小：7.47 MB