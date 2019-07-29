FasterChrome 加速 Chrome 瀏覽器，這是什麼黑科技？

2019-07-29 07:55:53 9M87

Chrome瀏覽器變慢

Chrome 速度可以再快一點嗎？今天要跟大家分享一款 Chrome 外掛「FasterChrome」，他是一款可以讓你 Chrome 加快速度的外掛，不是什麼黑科技，原理是利用滑鼠停留在連結上方時，會預先載入瀏覽的內容，比起點擊之後才載入，實際感覺上會比較快一些，有點像是偷跑的概念，就利用這樣的方式，Chrome 使用起來就會加速的感覺，如果你上班、工作、上網使用 Chrome 瀏覽器的頻率很高，或許可以安裝這款外掛，每次節省的一點時間就會聚沙成塔啦！Chrome 瀏覽器加速你也可以參考：武林失傳 18 招 Chrome 秘笈大補帖，打通 Chrome 任督二脈

Chrome瀏覽器變慢

△ 進入 Chrome 擴充程式商店，將 FasterChrome 加到 Chrome 中，文章下方有提供傳送門，直接點擊就可以安裝。

FasterChrome

△ 將 FasterChrome 加到 Chrome 瀏覽器後，看到右上方小小的紅色閃電就代表安裝成功囉。

Chrome瀏覽器加速

△ 安裝完成後，不需要特地開啟或啟動，在瀏覽網頁時，只要圖示顯示為紅色，就代表啟動中，有點像是被動技能，安裝上去就不用裡它啦！

FasterChrome

△ 那麼 FasterChrome 原理是什麼呢？實際上到底快了多少？剛剛首段其實有提到，是透過滑鼠停留在連結上方時，利用預先載入的方式來讓使用者感覺上速度有變快，根據官方給的資料表示，一般人滑鼠停留在連結上，並點下去的時間為 300 毫秒以上 ( 官網提供測試按鈕，你可以去試試看自己從看到連結到點下去大概花多少時間，小編實測都在 300 毫秒上下 )。

而安裝了 FasterChrome 後，滑鼠停留 65 毫秒後，就會開始進行預先載入的動作，所以平均而言，快了 235 毫秒的時間，日積月累下來，也是省下不少時間啦 XD 大家趕快把你的 Chrome 加上這個被動技能吧！

傳送門：FasterChrome ( Chrome 安裝 )

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(解決方式)chrome變慢google變慢google chrome 變慢(解決方式) @ 中華批發網 :: 痞客邦 ::
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