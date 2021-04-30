你是否有在電腦上一次開多個視窗後，就無法迅速找到你要的網站經驗呢？之前有介紹過 Chrome 的「自動創建分頁群組標籤」功能，許多朋友都說效果不錯，那麼今天小編就來分享 Chrome「命名視窗」新功能給大家！Chrome 命名視窗功能，可以讓你幫每個開啟的視窗命名，這樣一來，我們就能在比較不好辨識的視窗中，快速找到你要的網站以及工作區域，此功能非常適合經常開多個視窗的朋友做使用！更多 Chrome 新功能，可參考這篇：Chrome 全新 PDF 檢視器功能！

Chrome「命名視窗」使用教學

想要為 Chrome 視窗命名的話，請確認你的 Chrome 瀏覽器是不是最新版本，沒有的話記得去更新，接著我們就能點擊網站右上方的「⋮」>「更多工具」>「命名視窗」就能開始自訂視窗名稱了。

若你是習慣一次開多個視窗來工作的朋友，就可以使用「命名視窗」來取一個適合辨識的名稱，好讓你在多個視窗中，快速找到目標。

當你名稱取好之後，你就可以點擊下方的工作列中的 Chrome 瀏覽器，你可以很清楚的看到命名後與命名前的名稱差別，是不是讓你更容易辨識了呢！對於經常要在多個視窗找尋網頁的朋友，可以試試 Chrome 的「命名視窗」新功能，幫助你快速找到目標吧！