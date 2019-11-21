Chrome 瀏覽器天天用，看膩了嗎？那就來換個外表吧～今天要跟大家分享，怎麼把 Chrome 顏色換成自己喜歡的，完全不需要外掛、擴充程式就可以完成，簡單幾個步驟，就能夠讓 Chrome 煥然一新，趕快更著小編動手一步一步，把單調的 Chrome 染色吧！

△ 首先打開 Chrome 在網址的地方貼上「chrome://flags」，這裡面是 Chrome 尚未正式開放的實驗性功能。

△ 然後在搜尋欄位中輸入 NTP 找到 Chrome Colors Menu 及 NTP customization menu version 2 。接著重新搜尋一次，將「Custom color picker for Chrome Colors menu」貼上。

找到這三個之後，將後方的選項調整為「Enable」開啟，最後按下右下角的 Relaunch 重新啟動 Chrome。

△ 重新啟動之後，按下右下角的「自訂」。

△ 進去之後就會看到「顏色和主題」選項啦，這裡有幾種以驚搭配好的顏色，直接點擊就會發現 Chrome 的顏色已經改變啦！顏色改變的瞬間，真的眼睛都亮起來啦~完全不一樣的感覺，就像換了一個全新的瀏覽器。

△ 當然如果你不滿意配色，也可以採用自訂顏色，大家學起來了嗎？趕快去幫你的 Chrome 染色吧！