Bookmark Preview 超方便的書籤整理工具，讓你快速移除長久失效的網站書籤！

當你在整理你所收藏的網站書籤時，要如何快速知道哪些書籤已失效呢？就讓這款 Bookmark Preview 超方便的書籤整理工具幫你搞定吧！Bookmark Preview 是一款免費 Chrome 擴充外掛，可讓你快速檢查你所有收藏的書籤，同時也能對書籤進行編輯、刪除，還能讓你透過檢視模式，輕鬆將已失效、無法連線的網站從書籤中刪除，對於習慣整理書籤的朋友真的非常方便喔！更多不錯的 Chrome 外掛，可參考這篇：Imageye 一鍵下載所有圖片工具！

Bookmark Preview 使用介紹

Bookmark Preview 超方便的書籤整理工具，讓你快速移除長久失效的網站書籤！

首先請先到 Chrome 瀏覽器中將 Bookmark Preview 加入到 Chrome 中。

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成功加入後，請點選右上角的「擴充功能」，將 Bookmark Preview 固定起來。

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接著我們便可點擊「Bookmark Preview」圖示，開啟該工具的操作畫面，左側你可以看到你 Google 瀏覽器中的書籤分類。

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接著我們點選你的書籤分類後，就能一一點擊書籤，並透過右側預覽網頁內容，來檢查哪些網址已失效，若要刪除的話，可點擊左側書籤下方的第二個「垃圾桶」圖示即可，你還能點選第一個「開啟新分頁」或點選第三個「編輯」圖示來編集你的書籤。

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刪除書籤前 Bookmark Preview 會跳出提示，讓你確認是否要刪除，按下「Delete」就能將已失效或無法使用的網站從你的書籤中移除囉！對於平常習慣整理書籤的朋友，趕緊點選下方連結，將 Bookmark Preview 外掛安裝起來吧！

Bookmark Preview：https://chrome.google.com/webstore/detail/bookmark-preview-producti/cljdikggplippofppjfgdklikfoccije/

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