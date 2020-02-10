Instagram 一直以來都是對於手機較友善的 App，對於電腦上的使用來說，就相對沒有這麼方便，像是要在電腦上回覆 IG 的私訊就沒有辦法做到，好消息是今天小編要來跟大家分享一個方式，不需要安裝任何 App，就可以開啟電腦版 IG 回覆私訊訊息的功能，IG 小編常常要回覆許多問題的話，趕快把這招學起來吧！你也可以參考：Instagram Stories Download 查看 Instagram 限時動態不留痕跡 storiesig

若你是用電腦瀏覽器開啟 IG，登入帳號的話會發現右上方的飛機小盒子是沒有出現的，我們可以透過 Chrome瀏覽器右上方的功能選單，找到「更多工具」裡面的「開發人員工具」並將它打開。

然後點擊圖中的手機圖示，這是 Chrome 瀏覽器中用來模擬手機瀏覽網頁的畫面功能，點擊之後就可以看到左邊的 IG 畫面已經變成行動版的樣子。

看到行動版的樣式開啟之後，點擊瀏覽器的「重新整理」鍵，這時候就可以看到左下角已經出現 IG 首頁的圖示，然後把視線移動到右上方，這時候就可以看到 IG 的私訊小盒子已經默默的出現囉！

這時候就可以直接在電腦上直接回覆 Instagram 私訊訊息，從現在開始你的眼睛可以解放小螢幕，用電腦也可以輕鬆回覆 Instagram 訊息！或是推薦使用 mobile browser emulator 這款附加元件，也可以快速切換成行動模式唷！