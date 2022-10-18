Tab Wrangler

工作時需要開很多 Chrome 分頁來搜尋、找資料，到最後分頁越長越多，導致找不到主要分頁？小編近期發現一款非常好用的 Chrome 外掛 Tab Wrangler，太久沒打開的頁面倒數計時時間到後，它就會自動關閉不重要的分頁，當然重要的分頁也可以保持鎖定，這樣就不會被關掉，就算被關掉了也可以從歷史紀錄開回來，是一款無懸念開分頁的神器，每天需要大量搜尋的朋友，請收下它吧！絕對不會後悔的。

Tab Wrangler

Tab Wrangler 支援 Chrome 及 Firefox 兩款瀏覽器，連結小編放在下方，請點擊加入你的瀏覽器。

Chrome 分頁外掛

新增到 Chrome 之後，點擊到「選項」頁籤，這邊就可以選擇頁面多久沒動後要自動關閉，預設是 20 分鐘，大家如果覺得太長可以自己調短時間。其它的預設設定如果你沒有其它需求，不需要調整就可以開始使用這款外掛啦。

Chrome 分頁太多

點擊到「鎖定的分類」頁面，就可以看到目前所有分頁的倒數計時狀態，如果你有重要頁面不想被關掉，勾選旁邊的 Lock 選項能夠鎖定分頁，如此一來該分頁就不會被列入數計時。

Chrome 分頁自動關閉

倒數計時時間到之後，太久沒動的 Chrome 分頁就會被關閉，我們可以在「擱置區」找到已被關閉的歷史分頁，直接點開就可以復原被關掉的頁面啦，如果你每天會狂開分頁，那麼我非常推薦這款瀏覽器外掛唷！

下載：
Tab Wrangler（Chrome）
Tab Wrangler（Firefox）

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