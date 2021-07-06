遠距教學期間，老師該如何輕鬆的收作業、批改作業成了一個難題，最近小編發現 Piconion 遠距批改神器，能夠協助老師輕鬆批改學生上傳的「拍照手寫作業」，連動 Google 表單、雲端硬碟就能夠輕鬆批改，省下老師下載、編輯再上傳的時間，這篇也會簡單的分享如何建立 Google 表單作業，並自動計算分數教學給大家參考，那我們進入正題啦。

首先我想簡單說明一下如何透過 Google 表單建立作業答題，如果你已經會的話可以略過這個步驟。我分享這個方法，是不須要老師一題一題輸入題目的，同學可以直接看紙本題目，並在我們建立的 Google 表單中填入答案即可，可以透過 Google 表單的「單選方格」來實現。

如果要學生上傳手寫作業，請選擇「檔案上傳」這個選項。

然後點擊「繼續」。

此步驟可以限制上傳的檔案類型，以避免學生誤傳、亂傳。檔案大小及數量也通通可以限制。

設定完選擇題、拍照手寫上傳的部分，上圖大致上就是學生點開連結後，會看到的作答頁面啦。

這時候我們跳回 Google 表單編輯頁面，點擊 Google 表單右上方的「設定」，依照上圖勾選，這樣就可以在學生作答完畢後，讓它們收到作答回條副本。

然後點擊上方測驗頁籤，將「設為測驗」開啟，下方可以選擇要交卷後馬上公布成績，還是等手動批閱後再公布，選擇完畢後按下儲存鍵。

「測驗」功能啟用之後，就會在剛剛設定表單的位置左下方看到「答案」按鈕。

點擊進去老師就能夠設定正確答案、分數啦。

學生作答完畢之後，可以點擊「查看分數」。

來看到自己答對、答錯的選項以及總分。

最後就要來進入我們今日的重點：批改「拍照手寫」作業的部分，我們今天要用的工具是「Piconion」，進入首頁透過「Google 雲端硬碟開啟檔案」。

允許權限讓 Piconion 存取資料。

然後選擇剛剛學生上傳的手寫拍照作業檔案。

在此介面就可以進行批改囉！

批改完畢後按下「儲存」，此時批改後的作業會自動覆蓋在 Google 雲端硬碟的原始檔案。

我們進入 Google 雲端硬碟，將剛剛批改完的作業網址複製下來。

回到學生的填寫回覆裡面，點擊「新增個別作答回饋」。

貼上剛批改完的作業連結，並輸入文字回應學生的作業（非必填），最後按下儲存。

這時候學生就可以看到老師們批改的作業評語囉。

點擊老師的評語後，就可以看到剛剛批改的作業啦！這樣的好處就是，老師批改手寫作業時，不須要從 Google 雲端硬碟下載、編輯再上傳，全部批改流程都在線上完成，透過 Piconion 就能更輕鬆完成線上作業批改，連結放在正下方，有需要的朋友請善加利用吧！

傳送門：Piconion