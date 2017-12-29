有時候被朋友問白癡問題的時候，常常想要翻白眼，因為明明 Google 一下就可以知道答案，這時候 LMGTFY 就可以派上用場，LGMFY 在 2008 年被設計出來，目的就是「教大家怎麼 Google」，但那是十年前設計的初衷，以我現在看來，使用 LMGTFY 有點諷刺的意味，使用在朋友對話間會有很好的笑果，除了 Google 之外，還有 bing、Yahoo、Aol、Ask、DuckDuckGo 等搜尋引擎，下次想要嗆朋友的時候，貼這個給他就對啦，來看一下怎麼使用。直接看範例：https://goo.gl/U8iMQw
LMGTFY：http://lmgtfy.com/
△ 直接輸入朋友問的翻白眼問題
△ 有多種不同的搜尋種類可以選，像是圖片、網頁、影片、地圖等等，輸入後直接點下方的 Preview 可以預覽。
△ 見證效果的時刻來了，究竟有多諷刺呢？它會先跑一個動畫出來，並在 Google 搜尋欄輸入問題，之後會把你引導到搜尋結果頁。
△ 看完預覽效果後，點下方的 Get Link，網址複製下來之後，就可以貼給問問題前不 Google 的可愛朋友了～
LMGTFY：http://lmgtfy.com/
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