你也喜歡在 YouTube 上面訂閱自己喜愛的頻道來觀看的人嗎？但因訂閱頻道太多，每次要找尋的時候都眼花撩亂嗎？那麼就讓 PocketTube 頻道管理工具幫你分類一下吧！PocketTube 是一個非常方便的管理 YouTube 訂閱頻道的 Chrome 擴充功能，當你的 YouTube 頻道太多太雜時，便可以透過 PocketTube 工具來建立頻道分類資料夾，讓你從此不再因找不到頻道而煩惱囉！更多實用的 Chrome 擴充功能，可參考這篇：Imageye 一鍵下載網頁所有圖片工具！

PocketTube 工具使用說明

想要輕鬆整理你的 YouTube 頻道的話，請先到將 PocketTube 加到 Chrome 之中。

加入成功後，便可開啟 YouTube 網頁，你會看到 YouTube 功能列中多了一個「SUBSCRIPTION GROUPS」的功能。

接著我們可直接在下方的欄位上，輸入你想建立的 YouTube 頻道資料夾名稱，然後點選「＋」按鈕。

接著你便能在你的 YouTube 工具列看到你建立的資料夾名稱。

接下來，我們就可以將你所有訂閱的 YouTube 頻道分類到剛新增好的資料夾內，你可以直接進到該 YouTube 頻道主頁面上，點選小鈴鐺旁邊的「＋」，將該頻道加到適合的資料夾中。

若你想要更快的話，請點擊功能列中的「SUBSCRIPTION GROUPS」，就會出現頻道管理頁面，點選上方的「CHANNELS」就會顯示你所有的訂閱頻道，接著點選頻道右邊的「＋」圖示。

在勾選你要放入的資料夾，記得要按下「打勾」圖示才算加入成功。

當你將所有 YouTube 訂閱頻道都分類完成後，你就可以在 YouTube 功能列 SUBSCRIPTION GROUPS 中看到，就會看到整整齊齊的資料夾內的頻道囉！對於 YouTube 訂閱頻道太多想分類整理一下的朋友，趕緊將此好用的 Chrome 擴充功能安裝起來吧！

PocketTube 官網：https://yousub.info/

PocketTube 載點：https://reurl.cc/KAO06y