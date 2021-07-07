PocketTube 最好的 YouTube 頻道整理工具，輕鬆讓你的頻道井然有序！

你也喜歡在 YouTube 上面訂閱自己喜愛的頻道來觀看的人嗎？但因訂閱頻道太多，每次要找尋的時候都眼花撩亂嗎？那麼就讓 PocketTube 頻道管理工具幫你分類一下吧！PocketTube 是一個非常方便的管理 YouTube 訂閱頻道的 Chrome 擴充功能，當你的 YouTube 頻道太多太雜時，便可以透過 PocketTube 工具來建立頻道分類資料夾，讓你從此不再因找不到頻道而煩惱囉！更多實用的 Chrome 擴充功能，可參考這篇：Imageye 一鍵下載網頁所有圖片工具！

PocketTube 工具使用說明

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想要輕鬆整理你的 YouTube 頻道的話，請先到將 PocketTube 加到 Chrome 之中。

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加入成功後，便可開啟 YouTube 網頁，你會看到 YouTube 功能列中多了一個「SUBSCRIPTION GROUPS」的功能。

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接著我們可直接在下方的欄位上，輸入你想建立的 YouTube 頻道資料夾名稱，然後點選「＋」按鈕。

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接著你便能在你的 YouTube 工具列看到你建立的資料夾名稱。

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接下來，我們就可以將你所有訂閱的 YouTube 頻道分類到剛新增好的資料夾內，你可以直接進到該 YouTube 頻道主頁面上，點選小鈴鐺旁邊的「＋」，將該頻道加到適合的資料夾中。

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若你想要更快的話，請點擊功能列中的「SUBSCRIPTION GROUPS」，就會出現頻道管理頁面，點選上方的「CHANNELS」就會顯示你所有的訂閱頻道，接著點選頻道右邊的「＋」圖示。

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在勾選你要放入的資料夾，記得要按下「打勾」圖示才算加入成功。

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當你將所有 YouTube 訂閱頻道都分類完成後，你就可以在 YouTube 功能列 SUBSCRIPTION GROUPS 中看到，就會看到整整齊齊的資料夾內的頻道囉！對於 YouTube 訂閱頻道太多想分類整理一下的朋友，趕緊將此好用的 Chrome 擴充功能安裝起來吧！

PocketTube 官網：https://yousub.info/
PocketTube 載點：https://reurl.cc/KAO06y

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