自從 Google Reader 下架以來，我猜不少有在訂閱網站的用戶都跳槽到 feedly 了吧？我當時也沒有尋找到什麼比較好的替代方案，所以也跟隨著變成了 feedly 的用戶，但是在使用上是沒有太多心得，也不覺得有比較好用。QuiteRSS 是電腦端的軟體，在使用上缺少了雲端的優勢，不過很適合長期在電腦前的用戶，而且結合了通知與標籤的功能，有助於資訊的即時更新與整理。

使用 QuiteRSS 有哪些好處？可以使用內建的瀏覽器直接閱讀文章，這樣就不用額外開啟視窗，雖然說可能會影響到最佳的閱讀模式，但是不用另外開是窗還是具有方便性，此外通知的小視窗更有即時性，而且能針對重要的消息來源調整檢查頻率，不錯失任何你想馬上知道的新資訊。而自訂的標籤功能有助於整理資訊，在這資訊爆炸的狀態下，更能有效率的消化資訊。

https://quiterss.org/

有想要從 feedly 轉出來試用看看嗎？feedly OPML 匯出：http://cloud.feedly.com/#opml

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