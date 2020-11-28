你有每天都會看的網站嗎？目前大部分網站都有 FB 粉絲專頁，不過受演算法影響，常常看不到自己想看的內容，又 FB 動態牆內容過於發散，有朋友貼文、有商家貼文等全部混在一起，此時如何不被演算法影響，建立自己的「資訊流」就非常重要，我們可以透過 RSS 的方式來訂閱網站，不過我們需要一個 RSS 閱讀器，來訂閱這些網站內容，最近小編發現一個 RSS 閱讀器 Homura，支援 Windows、Mac 系統，介面乾淨、好操作且無廣告，是難得少見不用錢又好用的 RSS 閱讀器，有需要的朋友請點擊文章後方下載連結收下。小編自己習慣用的是 irreader，有需要分類 RSS 訂閱來源的可以參考這款。

Homura 的使用方式非常簡單，文章後方有 Windows 及 macOS 兩個系統載點，點擊後開啟即可使用，雖然是英文介面，不過使用方式真的相當直覺，且沒有太複雜的功能，因此使用起來不會有障礙。

點擊左下角的 + 號，新增 RSS 訂閱網址，這個來源網址大家可以前往各網站尋找，通常是直接在網址後方加上 /feeds、/atom 或是 /rss。

貼上 RSS 網址後，按下打勾符號就完成網站訂閱囉。

訂閱來源會列在最左邊，中間欄則是網站內容標題，最右邊是預覽視窗。整個介面非常簡潔，操作也容易。不過有個小缺點就是不能分類訂閱來源，比如說：新聞類、旅遊類、學習類等，如果你專門用來接收「某類型」網站，Homura 會是不錯的選擇，不過若你訂閱主題較多元，可能就比較適合有分類功能的 RSS 閱讀器。

https://github.com/Saul-Mirone/homura

Windows 免安裝版：

Homura 0.0.1.7z（GOOGLE下載）

Homura 0.0.1.7z（1DRV下載）

Homura 0.0.1.7z（MEDIAFIRE下載）

Homura 0.0.1.7z（RAPIDGATOR下載）

Homura 0.0.1.7z（MEGA下載）

檔案大小：57.19 MB

Mac 版本：

Homura 0.0.1 mac.zip（GOOGLE下載）

Homura 0.0.1 mac.zip（1DRV下載）

Homura 0.0.1 mac.zip（MEDIAFIRE下載）

Homura 0.0.1 mac.zip（RAPIDGATOR下載）

Homura 0.0.1 mac.zip（MEGA下載）

檔案大小：76.69 MB