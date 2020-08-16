RSS閱讀器

當有多個網站需要關注時， RSS 就是一個相當好的工具，但是 Mac 上好用、介面乾淨的閱讀器大多是要付費的，今天發現一款介面簡潔、無廣告、功能相當到位的 RSS 閱讀器「Reeder 4」，以前一開始是完全免費的，可以將 Feedly、Feedbin、Feed Wrangler、FeedHQ 等帳戶的 RSS 訂閱資料快速同步過來！如果你也是 Mac 或是 iPhone 使用者的話，絕對不能錯過這款 RSS 訂閱器，因為限時免費開跑啦！

Reeder 4 Mac 下載：https://apps.apple.com/tw/app/reeder-4/id1449412482?mt=12
Reeder 4 iOS 下載：https://apps.apple.com/tw/app/reeder-4/id1449412357

Reeder 4

△ 安裝完畢後開啟 APP，如果你有想從現有的 RSS 閱讀器帳號中同步過來的話，可以直接點擊下方支援的四個服務，如果想從頭開始訂閱的話，直接點擊最上方的 RSS 即可。

Reeder 4

△ 然後點擊下方的「＋」號來新增 RSS 訂閱來源。

Mac RSS 閱讀器 Reeder 4

△ 接著輸入你要訂閱的網站 RSS 訂閱網址，按下 Search 即可。

RSS閱讀器

△ 最後按下 Subscribe 即可完成訂閱，當然如果你有各種不同分類的主題想要閱讀，可以點擊上方的 Add to Folder 新增到不同分類的資料夾下面。

RSS訂閱工具

△ 新增完成後就可以看到你訂閱的網站文章啦！左邊欄為標題加簡短的摘要，右邊欄除了標題外，還可以看到完整的第一段，可以注意到右上方有三個圖示，由左至右分別是「標示為未讀」、「標示為喜歡」、「全文閱讀」。

RSS通知工具

△ 我個人非常喜歡它的全文閱讀模式，深色的背景加上簡潔的介面，閱讀起來眼睛非常舒適，就算長時間閱讀下來也不會覺得不舒服！

RSS閱讀軟體

△ 當然你也可以直接點擊右側欄的標題，會像瀏覽器一樣，直接跳轉到訂閱網站閱讀。

Mac RSS閱讀器推薦

△ 左側欄的訂閱來源如果名稱不好辨識，也可以自己重新命名為習慣的名稱，下方則可以分發到各個自訂類別的資料夾，按下 Save 就可以儲存啦！我個人使用下來，一次就愛上 Reeder 4 閱讀器啦！可惜目前只有 Mac 版本，希望未來也可以在 Windows 系統上跟它見面！

https://reederapp.com/

Reeder 4 Mac 下載：https://apps.apple.com/tw/app/reeder-4/id1449412482?mt=12
Reeder 4 iOS 下載：https://apps.apple.com/tw/app/reeder-4/id1449412357

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