Fluent Reader 開源 RSS 閱讀器
你是否有在使用 RSS 閱讀器？是找不到好的閱讀器，還是從來沒用過呢 ？不論是哪個理由，小編推薦你從現在就可以開始使用 RSS 閱讀器，因為你可以不受演算法的控制，像是 FB 就算是好友也看不到對方的貼文，使用 RSS 就能夠掌握自己有興趣的資訊，同時訂閱多個網站，並加以分門別類。不過許多市面上的 RSS 閱讀器都需要付費，今天小編要與大家分享 Fluent Reader 閱讀器，它是一款免費開源閱讀器，支援 Windows 及 Mac 系統，而且沒有廣告干擾、支援深色模式，算是免費的 RSS 閱讀器中少數介面簡潔、乾淨好用的一款 ~ 來看看它有什麼功能吧。你也可以參考：irreader 全能閱讀器，沒有提供 RSS 也能訂閱（Windows、Mac）

RSS Reader

開啟 Fluent Reader 後預設語言是英文的，不過為了更友善的使用體驗，小編將語言設定為簡體中文 ( 因為沒有繁中 )，首次進來需要加入訂閱來源，點擊右上方的設定圖示來新增。
 
Fluent Reader

接著將訂閱來源網址貼上，各位可以在自己的喜歡的網站中找到 RSS 訂閱的按鈕，若真的找不到的話，在網址後方加上 /feed、/atom、/rss 等嘗試看看能否成功訂閱 ~ 

Fluent Reader

你也可以為不同的訂閱來源，新增不同的分類。像是個人成長、新聞、旅遊、美食等...

RSS訂閱工具

新增完訂閱來源之後，回到主畫面就可以在左側看到剛剛新增的分類啦，直接點擊就可以看到你的 RSS 訂閱。

RSS閱讀器

Fluent Reader

單擊進來後，就可以看到預覽文章，如果字體太小不好閱讀的話，還可以點擊右上方調整字體大小。當然也可以將喜愛的文章加入我的最愛或針對印象深刻的文章做標記。

RSS閱讀軟體

Fluent Reader

若想獲得更完整的內容，點擊右上方的地球，就會到達訂閱來源的網站啦，是不是非常方便，這就是透過 RSS 訂閱的好處，能夠快速預覽多個訂閱來源，針對自己真正有興趣的文章深入閱讀，在這個資訊爆炸的時代，我個人認為這樣的工具更是不可貨缺，朋友們別在被臉書的演算法綁架啦，取回自己獲取資訊的控制權吧。

https://github.com/yang991178/fluent-reader

x86 免安裝版：
Fluent Reader 0.6.1 x86.7z（GOOGLE下載）
Fluent Reader 0.6.1 x86.7z（1DRV下載）
Fluent Reader 0.6.1 x86.7z（MEDIAFIRE下載）
Fluent Reader 0.6.1 x86.7z（RAPIDGATOR下載）
Fluent Reader 0.6.1 x86.7z（MEGA下載）
檔案大小：42.43 MB

x64 免安裝版：
Fluent Reader 0.6.1 x64.7z（GOOGLE下載）
Fluent Reader 0.6.1 x64.7z（1DRV下載）
Fluent Reader 0.6.1 x64.7z（MEDIAFIRE下載）
Fluent Reader 0.6.1 x64.7z（RAPIDGATOR下載）
Fluent Reader 0.6.1 x64.7z（MEGA下載）
檔案大小：44.26 MB

Mac 版本：
Fluent.Reader 0.6.1.dmg（GOOGLE下載）
Fluent.Reader 0.6.1.dmg（1DRV下載）
Fluent.Reader 0.6.1.dmg（MEDIAFIRE下載）
Fluent.Reader 0.6.1.dmg（RAPIDGATOR下載）
Fluent.Reader 0.6.1.dmg（MEGA下載）
檔案大小：73.84 MB

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