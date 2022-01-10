目前最方便的 RSS 訂閱方式是什麼？一般的 RSS 訂閱流程是：網站 > 找 Feed > 複製訂閱來源 > 貼上 RSS 閱讀器。一共有 4 個步驟，有沒有辦法省去前面這些步驟，逛到喜愛的網站直接訂閱 RSS？最近小編發現 RSSHub Radar 擴充工具就能夠實現 RSS 一鍵訂閱的夢想，支援 firefox、Edge 及 Chrome 瀏覽器，真正實現秒速訂閱超方便，且支援匯入 feedly，有在用 RSS 的朋友非常推薦這款工具唷。若你還沒有自己用習慣的 RSS 閱讀器，可以試試看 irreader 全能閱讀器。

RSSHub Radar 支援 firefox、Edge 及 Chrome 瀏覽器，小編這裡就用 Chrome 作為示範，文章後方有連結，點擊之後將 RSSHub Radar 新增到瀏覽器中。

新增完成後，就可以看到右上方有 RSSHub Radar 圖示，此時找到你要加入 RSS 訂閱的網站之後，點擊 RSSHub Radar 圖示它就會自動偵測該網站的 RSS 訂閱來源，此時按下 Feedly 就可以一鍵匯入，當然若你有自己慣的 RSS 瀏覽器，也可以點擊複製將來源複製起來。

如果你沒有 feedly 帳號，可以用 Google 快速登入。

登入後就可以看到你的 RSS 訂閱來源啦，未來網站只要有更新，就可以第一時間看到囉。連結幫各位放在下面，有需求的朋友別猶豫，趕快加起來用過一次就回不去啦。

下載：

RSSHub Radar ( Chrome 下載 )

RSSHub Radar ( firefox 下載 )

RSSHub Radar ( Edge 下載 )