RSSHub Radar

目前最方便的 RSS 訂閱方式是什麼？一般的 RSS 訂閱流程是：網站 > 找 Feed > 複製訂閱來源 > 貼上 RSS 閱讀器。一共有 4 個步驟，有沒有辦法省去前面這些步驟，逛到喜愛的網站直接訂閱 RSS？最近小編發現 RSSHub Radar 擴充工具就能夠實現 RSS 一鍵訂閱的夢想，支援 firefox、Edge 及 Chrome 瀏覽器，真正實現秒速訂閱超方便，且支援匯入 feedly，有在用 RSS 的朋友非常推薦這款工具唷。若你還沒有自己用習慣的 RSS 閱讀器，可以試試看 irreader 全能閱讀器

RSS 訂閱工具

RSSHub Radar 支援 firefox、Edge 及 Chrome 瀏覽器，小編這裡就用 Chrome 作為示範，文章後方有連結，點擊之後將 RSSHub Radar 新增到瀏覽器中。

RSSHub Radar

新增完成後，就可以看到右上方有 RSSHub Radar 圖示，此時找到你要加入 RSS 訂閱的網站之後，點擊 RSSHub Radar 圖示它就會自動偵測該網站的 RSS 訂閱來源，此時按下 Feedly 就可以一鍵匯入，當然若你有自己慣的 RSS 瀏覽器，也可以點擊複製將來源複製起來。 

RSS 閱讀器

如果你沒有 feedly 帳號，可以用 Google 快速登入。

RSS 訂閱軟體

登入後就可以看到你的 RSS 訂閱來源啦，未來網站只要有更新，就可以第一時間看到囉。連結幫各位放在下面，有需求的朋友別猶豫，趕快加起來用過一次就回不去啦。

下載：
RSSHub Radar ( Chrome 下載 )
RSSHub Radar ( firefox 下載 )
RSSHub Radar ( Edge 下載 )

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