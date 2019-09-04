不曉得大家有沒有訂閱 RSS 的習慣，對我來說有很多資訊，是直接透過 RSS 來獲取的，好處是可以透過直接訂閱 RSS 的方式，來快速閱讀文章，說到訂閱 RSS 總是要有個好工具，今天就來分享個全能的 RSS 閱讀器「ireader」，為什麼會說它全能呢？因為它除了 RSS 之外，還能訂閱 Podcast、豆瓣、聽節目，我最喜歡的是它可以輕鬆訂閱找不到 RSS 訂閱按鈕的網站，市面上幾乎找不到這種閱讀器，市場上好用的 RSS 閱讀器也都需要付費，而 irreader 不僅免費，還支援了 Mac 和 Windows 兩種版本！

△ 安裝 irreader 後，如上圖，大致上主要分為三個區塊，紅色的是訂閱了哪些網站、綠色的是文章、黃色的是閱讀區，其實黃色區域是一個基於 Chromeium 寫的瀏覽器。

△ 剛安裝完畢會有幾個已訂閱的示範網站，可以操作看看，不喜歡的話，直接對著它點右鍵，並選擇取消訂閱就 OK 啦~

△ 重點來了，要如何增加自己想訂閱的網站呢？其實 irreader 裡面有自帶許多來源，可以直接一鍵訂閱，但是裡面的來源幾乎都是大陸的，所以要如何增加台灣的網站呢？我們繼續看下去吧！

如何訂閱有 RSS 的按鈕的網站？

△ 其實訂閱有 RSS 按鈕的網址很簡單，就跟市面上大部分的 RSS 閱讀器大同小異，在網站上找到 RSS 鈕後，按下右鍵複製連結網址。

△ 接著回到 irreader 中，對著瀏覽器按下首頁 (小房子圖示)，接著選擇「添加自定義源」

△ 然後把網址貼上，並選擇「獲取」，最後一步點擊開始訂閱就 OK 啦！

△ 確認一下，確定已經成功訂閱囉！

如何訂閱沒有 RSS 按鈕 / 連結的網站？

△ 有很多網站，不一定有 RSS 按鈕，甚至 RSS 連結也沒有，有些藏的很隱密，有些很難找，這時候 irreader 也能快速解決這樣的窘境，怎麼做呢？

首先一樣到達網站，找到網頁有最新文章的地方，通常是首頁，接著把該頁面的網址複製下來，一樣貼到「添加自定義源」中，這時不能直接按獲取，而是到該頁面中，勾選文章的標題，接著 irreader 就會自動產生規則，把剩下其它的文章標題也勾選，看到文章標題變成紫色背景後 (如上圖)，按下開始訂閱，就完成啦！

△ 再來確認一下有沒有成功，沒錯已經成功了，這個方法適用於你喜歡的網站，卻沒有提供 Feed 來源的情況下使用，操作非常方便、快速！我個人覺得非常強大，因為這樣的應用可以延伸到，只訂閱某個網站的特定作者，或是特定的分類～

△ 接著是 irreader 的延伸功能，還內建了廣告阻擋，在閱讀的時候版面可以更乾淨、舒服，但是在第一次打開 App 時，點擊更新讓它跑一下會比較好~

△ 最後是設定頁，預設會加載我們讀過得下兩篇文章，目的是可以減少載入的時間，但我建議可以把它關掉，因為這個功能會讓資料量越來越肥大，最後把系統的容量吃光光，對於很多人來說，RSS 是快速獲取重要資訊的來源，所以有一個好的 RSS 閱讀器變得很重要，但怎麼定義好的閱讀器每個人不一樣，有些人喜歡功能簡單一些，有些人則喜歡功能多樣，希望今天分享的 irreader 有合你的胃口～

http://irreader.netqon.com/

Windows 免安裝版：

irreader 1.5.9.7z（GOOGLE下載）

irreader 1.5.9.7z（1DRV下載）

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irreader 1.5.9.7z（本站下載）

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Mac 版本：

irreader 1.5.9.dmg（GOOGLE下載）

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