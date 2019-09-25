NetNewsWire

Mac 有沒有好用免費的 RSS 閱讀器呢？很可惜，畫面乾淨的 RSS 閱讀器有很多都要收費了，免費的又不太好用？那你今天就看對文章啦，這款 NetNewsWire RSS 閱讀器免費開源，支援 Feedbin 同步、快速鍵等功能，如果你也是 Mac 的使用者，這款 RSS 閱讀工具，我個人覺得是必收下得好工具 ( 前提是你有在用 RSS 訂閱網路文章 )。你也可以參考：Reeder 4 介面乾淨操作簡易的 Mac 免費 RSS 閱讀器

RSS 訂閱網路文章好處多多，我覺得最重要的就是，不會被演算法影響，沒有同溫層的問題，絕對看得道自己想看的資訊！廢話不多說趕快來看看這款 NetNewsWire RSS 閱讀器。

NetNewsWire RSS 閱讀器特色快速看：

- 支援 Safari 外掛功能 ，可輕鬆新增 Feed
- Feedbin 同步
- 分享到第三方 App
- 鍵盤操作
- 支援快速鍵
- 支援 AppleScript
- 暗黑主題
- 文章我的最愛功能
- 智慧分類今日文章
- 未讀分類
- 支援分類資料夾
- 導入和導出 OPML Feed 列表
- 支援中文搜尋
- 支援多帳戶
- 可自訂工具欄位

RSS通知工具

△ 因為不是從 App Store 下載的，開啟時會有一個安全性提示，所有非 App Store 下載的 App 都會有此提示，大家不必太過恐慌，淡定的按下打開就 OK 。

NetNewsWire

△ 打開之後，會有一些你曾經訂閱過的網頁，想要從 0 開始新增的話也很簡單，全選按下右鍵刪除就可以啦。要新增 RSS 網頁訂閱的話，找到左上方的 + 號。

Mac RSS Feed 推薦

RSS閱讀器

△ NetNewsWire 的好處是，直接輸入網址，它能夠自動尋找該網頁的 RSS Feed，這也算是相當便利的一點，因為有些網頁的 Feed 藏的深，可能還沒找到 Feed 就會放棄訂閱 XD

RSS訂閱工具

△ 新增完成之後就可以看到該網站的文章啦，NetNewsWire 為標準三欄式閱讀器，中間為文章列表，右邊為閱讀頁面。

說到這邊，就可以開始使用啦，那就來說明一下快速鍵功能：

向下滾動或下一篇未讀文章－空白鍵
下一篇未讀文章－n/+
標記已讀－r
標記全部已讀－k
標記舊文章為已讀－o
標記已讀並移動到下一篇未讀－l
標記未讀並移動到下一篇未讀－m
標記為未讀－u
用瀏覽器開啟－b
上一個訂閱網站－a
下一個訂閱網站－z

RSS閱讀軟體

△ 左側欄位有資料夾分類功能，資料夾可自己新增，將不同類型的網站、文章，放在同一個資料夾中，就可以快速找到自己需要的資訊。

Mac 必安裝軟體推薦

△ 支援我的最愛功能，能夠一鍵將喜愛的文章加入我的最愛，點擊上方的星星鍵一秒加入。全部的經典好文，就全部被歸類在 Starred 這個分類裡面啦！如果你是 Mac 的使用者，又不想被臉書演算法牽著鼻子走，趕快下載這款 RSS 工具，建立自己的資訊流吧！

https://github.com/brentsimmons/NetNewsWire/

檔案下載：
NetNewsWire 5.0.2.zip（GOOGLE下載）
NetNewsWire 5.0.2.zip（1DRV下載）
NetNewsWire 5.0.2.zip（RAPIDGATOR下載）
NetNewsWire 5.0.2.zip（本站下載）
檔案大小：4.85 MB

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