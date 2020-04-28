自從 Evernote 要收費之後，有沒有更好用且免費的筆記工具呢？今天小編要跟大家分享的筆記工具 Joplin 就是一款免費開源、跨平台的免費工具，不論是 Mac、Windows、Android、iOS 通通支援，最重要的是幾乎能夠使用繁體中文來操作軟體，大家若在尋找筆記工具，可別錯過 Joplin 囉。你也可以參考：Notion 最簡潔的免費筆記工具，企劃案規劃 / 筆記 / 團隊協同 / 旅遊規劃工具

支援繁體中文

Joplin 這款筆記工具支援 91% 的繁體中文，剛完成安裝時預設是中文，開啟軟體後可以到 Tools > Options 中的 Language 選項來設定為「繁體中文」，完成設定之後操作起來就能夠更加輕鬆啦。

新增記事與基本操作

完成語言設定之後，我們來看看基本操作，點擊上方的「新增記事本」來加入新的大分類，比如說工作、家庭、學校、記帳、旅遊等...

接著再按下「新增記事」來新增次分類，比如說在記帳下方，可以新增飲食、交通、娛樂等記事次分類。

接下來看看區塊的部分，預設是左、中、右三大區塊，最左邊是記事大綱、中間這塊支援 Markdown 編輯，熟悉 Markdown 的使用者可以快速進行編輯，最右方則是預覽視窗，也就是最終文字顯示的樣式。若你不習慣預設的佈局，可以點擊右上方「頁面佈局」來做切換。

在中間這塊編輯區，可以讓文字加上粗體、斜體，或是加上超連結、檔案、標題、清單、標籤、行事曆等。

如何匯入 Evernote 記事？

未來你若是棄守 Joplin 這個筆記工具，還能夠匯出成 MD、JSON、RAW、JEX、HTML 等格式檔案。

當然你可以直接將你目前正在使用的 Evernote 以 ENEX 格式匯入到 Joplin 中，在轉移工具的過程中無縫接軌記事紀錄。

為了方便管理每一則記事，Joplin 也支援「標籤」功能，透過標籤能夠更方便的替自己的記事進行分類、管理。

Joplin 可與 Dropbox 進行綁定，帳號綁定完成後，就可以輕鬆一鍵分享筆記。

若要完成 Dropbox 帳號綁定，點擊左下方的「進行同步」，並且依照指示就可以完成綁定囉！總體來說介面算是乾淨，使用起來也相當順手，又能夠跨系統支援，如果你正在尋找一款免費的筆記工具，我想 Joplin 算是免費中相當不錯的選擇~

https://github.com/laurent22/joplin/

Windows 免安裝：

Joplin Portable 1.0.201.exe（GITHUB下載）

檔案大小：121 MB

Mac 版本：

Joplin 1.0.201 mac.zip（GITHUB下載）

檔案大小：95.7 MB

Joplin Android：這裡

Joplin iOS：這裡