每天網路接收的新資訊很多很豐富，瀏覽器的文章內容如何快速製作成筆記呢？之前介紹過的 Zoho Notebook 跨平台雲端筆記工具在瀏覽器可以開外掛，透過 Notebook Web Clipper 快寫入網頁筆記，Notebook Web Clipper 支援 Chrome、Firefox、Safari 與 Edge 四大瀏覽器平台，再加上也具備有 Windows、Mac 與行動裝置的應用程式，雲端筆記本的使用可以更加完整。Notebook Web Clipper 可以拿來保存或備份網頁內容，或是使用 Reader View 將網頁中的廣告隱藏，友善閱讀集中注意力，實用功能包含快速寫入筆記、上傳圖片與網頁截圖等等，若已經開始使用 Zoho Notebook 的朋友們，Notebook Web Clipper 的功能也不可以錯過唷！
開啟 Zoho Notebook 網站後，從上方的「Web Clipper」找到不同版本的瀏覽器外掛。快速安裝：Chrome、Firefox、Safari、Edge
小編我就用 Chrome 版本來做範例，我們先點開「ADD TO CHROME」。
接著就會開啟 Notebook Web Clipper 擴充功能頁面，點選「加到 Chrome」開始下載。
安裝成功就打開擴充功能，把 Notebook Web Clipper 釘選在右上方的擴充功能就能使用相關功能。
第一次使用 Notebook 必須先登入 Zoho 帳戶，可用 Google 帳戶登入或點選「Sign Up」免費註冊一個，登入後就能用 Notebook 功能了。
Notebook 功能簡介 :
- Bookmark - 儲存當前網頁連結
- Screenshot - 擷取網頁截圖
- Reader View - 可隱藏網頁中不必要的元素例如側邊欄、廣告
當我們點開 Reader View 能給你更乾淨閱讀空間 !
Reader View 可以將網頁中不必要的元素例如側邊欄、廣告等等隱藏起來，讓讀者更專注在閱讀上面，也能調整文字大小、設定不同字型以及夜間模式，當然對於要擷取內容來說也更為方便。
如果看到重要的內容，可以像這樣把全部文字選起來，拖曳到 Notebook 的「Write notes」中，它就像是一本「雲端記事本」，只要登入 Zoho Notebook 帳戶就能看到剛剛選取的重點出現在記事本中。
Screenshot 是個好用的功能，能夠擷取網頁截圖，擷取後除了可幫圖片命名外，還能點選編輯加入更多效果。
剛剛以上所選取的重點文字網頁擷圖都是直接保存到 Zoho Notebook 雲端記事本，還能夠建立不同的筆記分類名稱，用以管理或整理上傳儲存的項目。
基本的分享功能也是有的，如果你想將文字或圖片從記事本寄送給朋友，能直接使用內建的傳送功能。對於 Zoho 瀏覽器外掛好不好用，我想大家看了以上本文簡單教學介紹，心裡都有數了吧 ! 既然 Zoho Notebook 可以免費使用，並且支援許多平台大家就來體驗看看吧！
https://www.zoho.com/notebook/web-clipper.html
電腦版功能介紹：Zoho Notebook 跨平台雲端筆記工具，風格簡單使用方便！
瀏覽器附加元件下載：
Notebook Web Clipper - Chrome 擴充功能
Notebook Web Clipper - Firefox 擴充功能
Notebook Web Clipper- Safari 擴充功能
Notebook Web Clipper - Edge 擴充功能