小米有品藍小魚清污分離雙水箱旋轉拖把，打破傳統並創新免換水

買拖把怎麼選？我相信大家肯定都知道「好神拖」，現在更推出了「好神拖強化版」，其實這是小米有品新的眾籌商品「藍小魚清污分離雙水箱旋轉拖把」，為什麼會說是好神拖強化版呢？光看外型確實蠻像大家常見的好神拖，但差別其實很大，好神拖在水箱部是需要不斷地換水來清潔拖把，但小米有品藍小魚水箱部分採用清汙分離，可將汙水分到汙水箱，留下乾淨的清水繼續清潔拖把，讓拖把可以保持在最乾淨的狀態，省得一直換水的麻煩。

小米有品藍小魚清污分離雙水箱旋轉拖把，打破傳統並創新免換水

小米有品藍小魚清污分離雙水箱旋轉拖把，打破傳統並創新免換水

△ 藍小魚清污分離雙水箱旋轉拖把，只用清水洗的拖把才乾淨，並結合髒清水分離、免手洗、可微濕拖地及科學水量清潔，目前眾籌價只要約 330 元 !

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△ 拖把桶有內外兩個水箱，清潔拖把時，中心的水泵從內水箱擷取清水清潔拖布，清洗過的髒水也會流到外部的污水箱，與清水達到完全隔離。由於只用清水清洗拖布，才能保持更好的清潔效果，避免清掃時有二次汙染的情形，清水區容量有 2.2 公升，可連續清潔拖布 4 至 5 次。

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△ 傳統拖把清洗後，水桶裡的水已經變髒了，繼續使用污水會造成二次汙染，拖布與拖過的地面也容易滋生細菌。想保持用清水清潔拖把就必須需頻繁換水，而這樣不但費時、費力也浪費水。藍小於這款拖把打破傳統，創新的雙水箱設計實現髒水和清水分離，達到省水又能保持清水洗拖布的工作，避免二次汙染，拖出潔淨地面。

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△ 我們可以看到從官方分享的動態圖中，可以看到在清潔過後的污水自動留到外側的污水桶，真的蠻神奇的。

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△ 水箱蓋上裝有軟毛齒刷，可以梳理毛髮等難纏髒物，無須手洗，便可快速清潔。通過離心力高速甩乾，達到比傳統刮刀式擠乾更好的乾布效果。

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△ 使用拖把前，在水箱上按壓約 2~3 下，就能讓拖布打濕保持在微濕狀態。而拖布需要清潔時，則連續按壓 15~18 下，就能透過高速旋轉帶來的離心力與軟刷毛清潔並甩乾拖布。

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△ 這動作跟大家熟悉的好神拖相似，最大的差異在於水箱的水是隨時保持用乾淨的水來清洗拖布的呦 !

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△ 微濕拖地，溫度可控，既能擦除地面灰塵，有效去除污漬，又能科學保楊木質地板，適用全屋各種材質地面。

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△ 可在清水中添加消毒液等殺菌產品，不用擔心被髒水二次汙染。讓地面變乾淨的同時還能消毒殺菌，給家庭居住環境更加安心。

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△ 拖板超薄設計，5.5cm 最低清潔高度，僅相當於普通遙控器的寬度，拖把頭可 360 度多方位旋轉，既可輕鬆探入床底、柜底、沙發底等狹窄處，又能靈活繞行家具拐角，實現深度，打掃衛生 0 死角。

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△ 拖把桿可伸縮，依不同人使用可根據身高調節不同長度。拖把整體重量僅約 800 克，可輕鬆舉提，用來擦窗戶及牆壁也能成功勝任，可說是家庭萬用小工具呢 !

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△ 桶身與拖把頭主體採用健康優質的 PP 材料製作，結實耐用又抗磨抗摔。桶身小巧，可方便收納在狹小空間內。

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△ 底部出水口，到水更輕鬆。加寬桶沿，防止水珠飛濺。

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△ 大扳扣鎖扣，輕鬆開合且牢固鎖定。透明水箱蓋，水位可視。

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魔術黏鈎，一体式底板，無膠水魔術黏鈎更耐用。關於售價，藍小魚清污分離雙水箱旋轉拖把目前已在小米有品展開眾籌，眾籌價只要人民幣 79 元（約合新台幣 330 元），這麼好的拖把哪裡找 ? 趕緊搶先預購喔 !!

小米有品資訊來源：https://www.xiaomiyoupin.com/detail?gid=134169

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