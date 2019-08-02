米客邦引進小米有品進台灣，小米台灣：未與任何台灣代理進行合作

2019-08-02 14:21:08 9M87

米客邦

最近傳出「米客邦」引進小米有品熱銷品牌進入台灣，到底小米有品跟小米什麼關係？此次引進什麼產品？此次引進位消費者帶來什麼好的（或壞的）影響？以及小米稍早發出了聲明，跟此次米客邦有何關係，小編一次帶大家看懂來龍去脈，GO！

小米有品跟小米有關係嗎？

「小米有品」為小米集團旗下的精品生活「電商平台」，除了賣小米的相關品牌產品，也有賣非小米的第三方品牌。根據小米官方聲明表示：「目前小米有品電商平台尚未引進台灣市場，也並未與任何台灣代理進行合作。」

米客邦宣布在台引進哪十大品牌？

清蜓、小光仙、米物、Pawbby、小尋、黑加、鹿客、36 記、雲米及綠米等 10 大品牌，這十大品牌與小米、米加、米兔等小米公司自有品牌，根據台灣小米表示，這些與台灣小米無任何關係。

引進這些產品，對消費者有何好處？壞處？

因為店商平台「小米有品」沒有正式引進台灣，因此以往在台灣要購買，都要透過非官方管道、代購來購買，米客邦引進這十個品牌，對於消費者的好處，就是多一個管道可以購買，但是小米也說了：「目前小米有品電商平台尚未引進台灣市場，也並未與任何台灣代理進行合作。」

這同時也代表著，只是消費者多了一個第三管道可以購買，未來產品的維修、換貨，無法透過小米台灣官方作後續的處理，這就是壞處之一。

米客邦「引進」哪些品牌進台灣？

米客邦雖然並非小米官方認證的代理商，帶我們還是來看看有哪 10 個品牌與產品：

1. 清蜓台灣 cleanfly Taiwan

小米有品

△ 蜻蜓車載便攜吸塵器，最高吸力達 5000 Pa、最大轉速 32000 rpm，連掉落載車上的硬幣都可以輕鬆吸起。採手持無限設計，搭載兩顆 2000mAh 電池，具備 12V/2A 快充，1.5 小時即可充滿電。售價人民幣 29 元，換算約台幣 150 元。

產品資訊：蜻蜓車載便攜吸塵器

2. 小光仙 light fairy

小光仙眼紋撫紋儀

△ 小光仙眼紋撫紋儀，採用 633nm 波段紅光，可直達皮膚真皮層，分泌膠原蛋白「撐起皮膚」淡化眼睛周遭的紋路、鎖住皮膚水分。具備 56 個 LED 燈，珠點陣列，擁有 28 倍光能，售價人民幣 255 元，換算約台幣 1200 元。

產品資訊：小光仙眼紋撫紋儀

3. 米物 MIIIW

米物雙藍牙雙模鍵盤

△ 米物雙藍牙雙模鍵盤，採用藍牙、2.4G ( USB 接收器 ) 兩種連接方式，102 鍵全尺寸，支援Windows、Mac、Android、iOS 系統，頂端凹槽材質為軟膠支架，可放置手機或平板， 特色為 6° 傾斜角、圓形按鍵、鐳雕字符，具有低電量提醒功能，售價 199 元人民幣，換算約台幣 1000 元。

產品資訊：米物雙藍牙雙模鍵盤

4. Pawbby

Pawbby 寵物飲水機

△ Pawbby 寵物飲水機，流水性質的飲水機可提高寵物飲水動機，此外還具備獨特的「智慧燈光提醒」，水位過低、濾心更換提醒等情形都會以燈號提醒，售價新台幣約 1100 元。

5. 小尋XUN

小尋XUN 手錶 F5

△ 小尋XUN 手錶 F5 內建 11 重安全定位、800 萬畫素鏡頭，支援 IPX7 防水、AI 英語學習等，其精準的定位，精準到樓層，給小朋友配戴可以用最快、最精準的定位找到兒童。售價人民幣 899 元，換算約新台幣 4500 元。

6. 黑加台灣 HeyPlus Taiwan

黑加手環 1S NFC 版

△ 黑加手環 1S NFC 版，內建 0.95 吋 AMOLED 螢幕、120mAh 電池，最大量點就是與小米手環 4 相較之下，支援 NFC 門禁卡功能，具備 50 米防水，續航達 18 天，售價 199 人民幣，換算約 1000 元台幣。

7. 鹿客-米客邦代理

鹿客智能門鎖 Classic

△ 鹿客智能門鎖 Classic，支援指紋辨識、手機藍牙開鎖、密碼開鎖、鑰匙開鎖、連動智能家電、安全防破等功能，鎖芯達 C 級防破能力，當遇到門鎖被橇動、密碼連續錯誤 5 次、指紋連續錯誤 15 次等情況，將發出高頻警報聲響，並連動米家 APP 進行預警通知使用者。售價人民幣 1649 元，換算約台幣 8000 元。

產品資訊：鹿客智能門鎖 Classic

8. 36記36notes

小米有品

△ 產品資訊：36 記智慧筆記本

9. 雲米Viomi

雲米掃地機器人

△ 雲米掃地機器人 Pro

10. 綠米aqara

綠米智慧家居

△ 產品資訊：綠米智慧家居

小米官方聲明

針對近日其他廠商舉辦記者會與宣布引進之小米生態鏈產品一事，小米台灣聲明如下：

小米集團與多家生態鏈企業結為商業合作夥伴，除了雙方合作研發的小米、米家、米兔品牌產品以外，生態鏈企業與其自有品牌產品皆為獨立運作，與小米公司無涉。

「小米有品」為小米集團旗下的精品生活電商平台，平台上除小米、米家、米兔與生態鏈企業自有品牌產品之外，更開放非生態鏈企業的第三方品牌上架販售。目前，「小米有品」電商平台尚未引進台灣市場，也並未與任何台灣代理進行合作。

7月31日其他廠商舉辦記者會與宣布引進之小米生態鏈產品，皆與小米台灣無任何關係。此外，非小米台灣銷售之小米、米家、米兔與小米生態鏈公司自有品牌產品，將無法透過小米台灣的官方售後服務管道進行維修或換貨。我們珍惜小米旗下的品牌，其他廠商頻繁使用「小米」、「米家」或「小米有品」等詞彙進行公開宣傳，恐造成消費者對購物訊息的混亂與疑慮，小米台灣特此聲明，期待傳遞清晰的消費資訊。

小米台灣致力於帶給用戶「感動人心、價格厚道」的優質產品，產品引進皆經嚴選，經過了嚴格的本地化產品測試、搭建了完善的國際版伺服器架構，同時提供優質的售後服務。

小米台灣再次呼籲消費者購買小米、米家、米兔與小米台灣銷售的生態鏈公司自有品牌部分產品，謹透過小米官方正式授權通路（包含小米商城mi.com、小米實體門市、中華電信、遠傳電信、台灣之星、亞太電信、PChome24h購物小米旗艦店與全國電子），享有優質安全的品質、完整售後服務的保障，維護自身的消費權益。

小米有品電商平台網站：
https://www.xiaomiyoupin.com/

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