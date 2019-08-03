picosong 停止服務後，MP3 上傳替代工具整理

2019-08-03 07:37:42 9M87

picosong替代工具

picosong 是一款上傳 MP3 音檔就可以產生分享連結的服務，免費、無須註冊、隨開隨用的特性深受大家喜愛，但是 picosong 官網卻公告於 2019 年 10 月 21 停止服務，目前已無法上傳新的檔案，但上傳 MP3 的需求還是在的，因此有沒有替代工具可以用呢？今天小編就來整理幾個 MP3 免費空間給大家，有需要的可以把這篇文章收到瀏覽器書籤中喔。

1. Wetransfer

picosong替代工具

Wetransfer 擁有所有 picosong 的優點：免費、隨開可用、無須註冊、產生分享連結，甚至還超越了 picosong 的 15MB 上限，大小限制達 2GB，當然也支援直接線上播放的功能，不需要下載就可以預覽播放！不是 MP3 也可以上傳，唯一的小遺憾就是 7 天後會自動刪除檔案，適合分享期間較短的文件分享。

2. MyAirBridge

MyAirBridge

MyAirBridge 是一個免費上傳空間，最大支援到 20GB，文件會保留 5 天，同樣有 picosong 的優勢，免註冊、免費、可產生分享連結，也可以在線上預覽播放不需下載。

3. SoundCloud

SoundCloud

△ 如果你需要一個永久保有音檔的服務，可以參考 SoundCloud，他是一個專門分享 MP3 音檔的平台，同樣點開網址就可以直接聽音檔內容，缺點是需要註冊帳號，免費帳號的上傳時間限制，總長度只能上傳 3 小時，但好處就是永久保存，若要更進階的服務，就需要付費訂閱。臨時需要分享檔案的話，這會是一個很不錯的選擇。

以上三個替代方案，各有各的好處，有永久保存音檔、有超大上空間、有免註冊就可隨開隨用，可以依照每次分享的需求的不同來挑選適合的工具，怕忘記的話，趕快把本篇文章存在書籤中，忘記的時候打開複習一下就可以啦！

picosong 停止服務後，MP3 上傳替代工具整理 相關文章

訪客留言

picosong 停止服務後，MP3 上傳替代工具整理 參考資料

Peggo 終止服務！5 個YouTube 轉檔下載替代方案推薦
Peggo 終止服務！5 個YouTube 轉檔下載替代方案推薦. Peggo.tv 可能算得上是這幾年最多人使用的YouTube 下載工具，可在線上將YouTube 影片轉為常用的MP3、MP4 ... 進行錄音來擷取影片的音樂或音效部分，轉檔為Mp3 後讓使用者下載到電腦裡。 3. YouTubNow 線上YouTube 下載器，將影片轉Mp3、Mp4、3gp 等格式教學.
iTunes - 下載 iTunes - 感謝你 – Apple (台灣)
支援服務 購物袋 取消 iTunes 開啟選單 關閉選單 概覽 音樂 影片 iTunes 排行榜 下載 iTunes 謝謝你下載 iTunes。 盡享 5000 萬首歌，盡在你每個裝置。 把握等待時間 ...
【沃草】台灣NO.1的退休軍公教所得替代率｜蘋果新聞網｜蘋果日報
又是以怎樣的財務結構支撐？每年要花掉納稅人多少錢？沃草將和大家一起探討這個問題 ... 因此，表面規定的所得替代率上限95%實際換算起來就變成105%到123% 。換言之，「退休後領的比工作時多」，在馬政府上台之後，竟然獲得了更妥善的 ...
Anue鉅亨
07:16 迎戰純網銀 元大銀線上服務動起來 數位新戶申辦率達8 成 06:53 4年投入近95億元 政院拍板「投資青年就業方案」 06:49 年底5G頻譜競標+建置成本高 中華電除息首日陷貼息 ...
免費資源網路社群
免費資源網路社群是一個以免費為主題的台灣網站、部落格，內容包含科技新知、免費軟體、線上工具、圖庫素材、WordPress 架站及應用程式介紹教學。
音樂空間– 免費資源網路社群
Picosong 停止營運，可上傳錄音檔Mp3 免費音樂空間替代方案 ... 原因在於類似服務不多，picosong 特色是只要上傳MP3 音訊檔就能線上產生分享鏈結，雖然 ... 上傳後會自動產生音樂頁面，並有Flash 音樂播放器來線上收聽，如果要把音樂內嵌至 ... 安裝後自動啟動授權 &middot; Outline 來自Google 全自動自架VPN 安裝工具，突破中國網路&nbsp;...
手機影片檔案太大如何上傳LINE簡易影片縮檔分享至LINE @ 秀春分享記錄 :: 痞客邦 ::
常常聽朋友說；影片檔案太大，無法上傳有限制容量... 以前我的部落格還在無名小站時，有時都會自己製作影片，要上傳時...才發現... 檔案太大無法上傳怎麼辦？也是自己去爬文 ...
picosong 免費 MP3 上傳空間，線上產生播放網址
雖然它的功能很簡單，但卻是一個很方便的服務喔！ 網站名稱：picosong ... 綠色的網址就是你剛才上傳的 MP3 分享鏈結，下面橘色區域裡有一串網址，是用來手動刪除或是編輯檔案的，由於它只會出現一次 ...
iTools 2019繁體中文下載 繁體中文版下載
iTools 是一款全新雙平台行動設備管理工具，也是最強的iTunes替代 軟體，俱強大功能操作簡單，免越獄即可使用。使用者可使用iTools非常便利的進行iOS/Android設備資訊查看、音樂/鈴聲/照片/書籍/檔案管理、軟體安裝、網路資源下載，修改設備系統資訊…等 ...
Picosong 停止营运，可上传录音档Mp3 免费音乐空间替代方案- 蛋蛋 ...
1 天前 - Picosong 停止营运，可上传录音档Mp3 免费音乐空间替代方案 ... 月21 日停止营运，当前已无法上传新的音讯档案，已产生的链结则会保留三个月。 后来我决定在picosong 结束之前写一篇替代方案，如同知名的下载工具Peggo 终止 ... 大小限制），不过它有一个精简版「Droplr Lite」更适合成为picosong 替代方案，这项&nbsp;...