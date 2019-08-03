picosong 是一款上傳 MP3 音檔就可以產生分享連結的服務，免費、無須註冊、隨開隨用的特性深受大家喜愛，但是 picosong 官網卻公告於 2019 年 10 月 21 停止服務，目前已無法上傳新的檔案，但上傳 MP3 的需求還是在的，因此有沒有替代工具可以用呢？今天小編就來整理幾個 MP3 免費空間給大家，有需要的可以把這篇文章收到瀏覽器書籤中喔。

1. Wetransfer

△ Wetransfer 擁有所有 picosong 的優點：免費、隨開可用、無須註冊、產生分享連結，甚至還超越了 picosong 的 15MB 上限，大小限制達 2GB，當然也支援直接線上播放的功能，不需要下載就可以預覽播放！不是 MP3 也可以上傳，唯一的小遺憾就是 7 天後會自動刪除檔案，適合分享期間較短的文件分享。

2. MyAirBridge

△ MyAirBridge 是一個免費上傳空間，最大支援到 20GB，文件會保留 5 天，同樣有 picosong 的優勢，免註冊、免費、可產生分享連結，也可以在線上預覽播放不需下載。

3. SoundCloud

△ 如果你需要一個永久保有音檔的服務，可以參考 SoundCloud，他是一個專門分享 MP3 音檔的平台，同樣點開網址就可以直接聽音檔內容，缺點是需要註冊帳號，免費帳號的上傳時間限制，總長度只能上傳 3 小時，但好處就是永久保存，若要更進階的服務，就需要付費訂閱。臨時需要分享檔案的話，這會是一個很不錯的選擇。

以上三個替代方案，各有各的好處，有永久保存音檔、有超大上空間、有免註冊就可隨開隨用，可以依照每次分享的需求的不同來挑選適合的工具，怕忘記的話，趕快把本篇文章存在書籤中，忘記的時候打開複習一下就可以啦！