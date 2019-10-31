小米台灣依照過去的慣例，今年也推出了 1111 超級購物節活動，有「活動頁現金券」、「雙十一 紅包一起分」、「最低競價比一比」、「雙十一 解謎大作戰」等活動，還有各式優惠商品，此外這次也引進了新品進台灣，分別為「小米戶外藍牙喇叭」及「10000 小米行動電源 3 無線版」，活動時間從 11/1 至 11/11 止連續四天，剛好要購買小米商品的人，請不要輕易錯過一年一度的好機會啦！

△「小米雙十一超級購物節」小米AI音箱首次下殺500元，不到仟元輕鬆帶回。

△ 「小米雙十一超級購物節」期間將有眾多超夯手機直降下殺，現折最高下殺3,500元

△ 「小米雙十一超級購物節」期間多款智慧家庭商品同享直降優惠，加碼贈送滿額禮。米家空氣淨化器Pro 降價 100 元 6795 元即可入手。

△ 小米台灣特於雙 11 活動首日開賣兩款便攜式無線 3C 配件 – 「小米戶外藍牙喇叭」與「10000 小米行動電源 3 無線版」。「小米戶外藍牙喇叭」售價 895 元，「10000 小米行動電源 3 無線版」售價 845 元。

△ 小米雙十一 超級購物節 凡購買智慧生態鏈產品，單筆消費滿8000即可獲得米家石英錶乙只。

活動頁現金券

現金券內容：

NT$200現金券：限定紅米 Redmi 手機使用，每個小米帳號每日可領取 1 張

NT$500現金券：限定小米手機使用，每個小米帳號每日可領取 1 張

活動頁領券時間：11 月 1 日 10:00-11 月 11 日 23:59

使用說明：

1）現金券領取後將在 2 小時內發放至小米帳戶。所有獎券僅限小米台灣官網使用，不適用於線下門市。

2）現金券使用時間：11 月 7 日 10:00-11 月 11 日 23:59。

3）每張現金券僅限使用一次，每張訂單只能使用一張現金券

4）用戶可以前往小米台灣官網進入「個人中心」，點擊「我的優惠券」進行查询

5）使用現金券的訂單申請退貨時，系統會依照折價後的金額退款，此獎券也將失效，恕不補發。

雙十一 紅包一起分

紅包內容：NNT$50 現金券、NT$100 現金券、NT$250 現金券和 NT$500 現金券，

四種現金券全部商品可用。

活動時間：11 月 1 日 10:00 - 11 月 6 日 23:59

活動說明：

1）只有同意小米網用戶協議、隱私政策且已註冊小米網帳號的用戶才有資格參與此活動，所有參與活動的用戶受到此活動協議的約束；

2）活動期間，在 mi.com 參與瓜分雙十一紅包遊戲，有機會領取現金券；

3）用戶可以在活動頁面（https://event.mi.com/tw/supersalesday2019/coupon） 根據活動頁面的指示發起紅包瓜分團；

4）集齊3人即可成功瓜分雙十一紅包，每個人都有機會獲得優惠券。獎券數量有限，且為隨機發放；

5）每人每天有2次機會（一次發起組團，一次參與組團）；

6）組團有效時間為發起後的12小時內，逾期作廢；

7）瓜分成功後，優惠券會於2小時內自動發放至用戶的小米帳號中，可在“個人中心-我的優惠券”查看

使用說明：

1）獎券領取後將在2小時內發放至小米帳戶。所有獎券僅限小米台灣官網使用，不適用於線下門市；

2）獎券使用時間：11月7日10:00-11月11日23:59；

3）每張獎券僅限使用一次，每張訂單只能使用一張獎券；

4）用戶可以前往小米台灣官網進入「個人中心」，點擊「我的優惠券」進行查询；

5）使用獎券的訂單申請退貨時，系統會依照折價後的金額退款，此獎券也將失效，恕不補發。

最低競價比一比

活動時間：11 月 1 日 10:00 - 11 月 6 日 23:59

活動說明：

1）參與者只有 mi.com/tw, mobile.mi.com/tw 和 / 或 Mi Store 應用程式中符合網站或應用程式的使用條款的使用者才有資格參與競價；

同時使用者需要在參與競價前同意競價活動條款才有資格參與競價，所有參與活動的用戶受到此條款的約束；

2）參與途徑

在mi.com/tw上登錄小米帳號；

點擊以下連結 https://event.mi.com/tw/supersalesday2019/sales 參與本次最低競價活動；

3）活動機制

使用者通過對參與競價的產品進行獨一無二的最低競標，從而以低價購得自己喜歡的產品回家；

4）參與方法：

使用者需要在首次出價前仔細閱讀並同意競價活動條款才可參與此活動，所有參與活動的用戶受到此條款的約束；

競價活動開放出價時段內，用戶需在給定輸入價格操作區域，輸入指定位元數價格後，點擊【我要出價】並確認出價，以完成一次出價。確認出價將會隨即消耗掉一次出價機會；

每次出價完成後5秒，可進行下一次出價，直至任一條件滿足

（1）該商品出價機會用完

（2）該場競價活動已至截至時間；

用戶可通過【我的競價】查看出價記錄和已結束場次結果；每場競價活動結束後2小時內獲勝者資訊也將會在活動介面中公告。競標獲勝者會收到來自 mi.com 系統的通知。

5）出價規則：

每個用戶在同一時段內（競價進行時），可分別對該場所有參與拍賣的商品進行競價；

每個用戶對每場競價的每個商品有三次出價機會，兩次出價操作需至少間隔5秒。三次機會用盡後無法修改價格。

所有參與使用者在競標時需要輸入不能為負值或為0的價格，且不能高於產品的定價。參與使用者輸入的價格需要精確到小數點前三位和後三位。

6）獲勝者規則及支付說明：

只有在單場活動規定時間內出價最低且唯一的用戶，才可以競標獲得此產品。這意味著如果

（1）並非最低出價且

（2）有相同的出價者都無法獲得低價購買產品的資格。

以單場競價活動截至時點為准，本次競價的“贏家”（最低且唯一出價的用戶）可以以自己的中標價（該用戶遊戲最終出價）購得產品。

但中標價（該用戶遊戲最終出價）不代表最終購買價格，用戶最終的購買價格會無條件捨去小數點後數字（例如中標價格為11.999，那購買價格為11）；

如中標價（該用戶遊戲最終出價）本身已經低於當地貨幣最小位數，即取當地貨幣最小位數最小值為最終購買價格；

中標之後，中標商品會以中標價格出現在購物車當中，請盡快「成立訂單」並付款，以免逾期訂單失效，失去秒殺購買資格；

如在購物車中刪除此中標商品或取消此中標商品的訂單，則視為放棄以此優惠價格購買此商品的權利，無法繼續以此價格購買此商品。

訂單滿NT$800免運，未滿需付NT$100運費；中標商品不可以與其他任一優惠疊加使用，與中標商品一同下單的其他商品也無法適用任何優惠。

競價商品：

11 月 7 日 12:00

商品1: Redmi Note 8 Pro 6GB+128GB 珍珠白▶原價NT$7599

商品2: 石頭掃地機器人▶原價NT$12995

11 月 8 日 12:00

商品1: 小米8 Pro 螢幕指紋版▶原價NT$13999

商品2: 小米手環 4▶原價NT$865

11 月 9 日 12:00

商品1: 小米9T 6GB+128GB 火焰紅▶原價NT$9999

商品2: 小米AI音箱▶原價NT$1495

11 月 10 日 12:00

商品1: 米家空氣淨化器 Pro▶原價NT$6895

商品2: 米家電磁爐▶原價NT$1795

11 月 11 日 12:00

商品1: 小米9T Pro 8GB+256GB 碳纖黑▶原價NT$14999

商品2: 米家掃地機器人▶原價NT$7895

雙十一 解謎大作戰

活動時間：

通關模式活動時間：11 月 1 日 10:00-11 月 11 日 23:59

排位模式時間：11 月 1 日 10:00-11 月 11 日 12:00

活動說明：

1）參與者

只有 mi.com/tw, mobile.mi.com/tw 和/或 Mi Store 應用程式中符合網站或應用程式的使用條款的使用者才有資格參與競價；

同時使用者需要在參與競價前同意競價活動條款才有資格參與競價，所有參與活動的用戶受到此條款的約束；

2）參與途徑

在 mi.com/tw 上登錄小米帳號;

點擊以下連結：https://event.mi.com/tw/supersalesday2019/game 參與本次雙十一 解謎大作戰；

3）活動機制

用戶通過雙十一 解謎大作戰，從而還原原始圖案，完成遊戲。遊戲共有8個闖關關卡，1個排位關卡。

所有參與關卡的玩家視作了解並接受雙十一 解謎大作戰的活動條款。所有參與玩家必須接受條款的約束。

此次活動為免費參加，參加活動的人需註冊登錄小米帳號才能參與活動。

闖關關卡玩法：

闖關關卡活動期間，用戶可以逐個關卡進行挑戰，完成當前關後方可進入下一關。用戶進入第二關開始，需要保持小米帳號處於登錄狀態；

玩家在完成第三關和第六關時即可解鎖對應獎勵。對應獎勵將會在用戶成功解鎖後2小時內自動發放到用戶帳戶，可以在【我的獎品】中點擊查看；

每種優惠券每個達成解鎖條件的用戶都能且僅能獲得一次，優惠券僅限於本人使用，不能交易和流通；

排位關卡玩法：

排位關卡開放期間，所有用戶無需解鎖其他關卡即可以直接參與排位關卡；

排位關卡通過用戶完成該關卡的時長決定排名，玩家可多次參與遊戲，以其所有完成時間中最短的一次作為最終排名的成績；

排位賽進行期間，每位用戶初始挑戰次數為5次。玩家可以通過分享給好友獲得好友加油以獲取額外挑戰次數。

每位好友僅可為同一玩家增加一次挑戰機會。每個玩家最多可從好友加油獲得5次額外挑戰機會。

排位賽第一、二、三名可分別獲得由主辦方提供的對應獎勵，獎勵會在排位賽結束2小時內發放至獲獎者的小米帳號內，需要在獎券到達帳戶內後10天之內進行兌換。

如果超過時間期限，獎品將會被無條件返還給主辦方。

排位賽結束2小時內主辦方也會通過站內信通知獲獎者，並且遊戲結果介面向用戶公吿。

獎券內容：

完成第三關可以獲得 NT$200 現金券一張，使用條件：滿 NT$2000 使用，手機不適用；

完成第六關可以獲得 NT$500 現金券一張，使用條件：滿 NT$4000 使用，手機不適用；

排位模式通過用戶完成排名關卡的時長排名決定獎品歸屬，時間最短者被視作成績最佳者。

第一名：小米9T Pro（顏色隨機）

第二名：米家掃地機器人

第三名：小米AI音箱

獎券說明：

1）獎券領取後將在 2 小時內發放至小米帳戶。所有獎券僅限小米台灣官網使用，不適用於線下門市；

2）闖關關卡獎券使用時間：11月7日10:00-11月11日23:59；

排位關卡獎券使用時間：11月11日15:00-11月21日23:59；

3）每張獎券僅限使用一次，每張訂單只能使用一張獎券；

4）用戶可以前往小米台灣官網進入「個人中心」，點擊「我的優惠券」進行查询；

5）使用獎券的訂單申請退貨時，系統會依照折價後的金額退款，此獎券也將失效，恕不補發。

更多活動細節請見「雙十一 解謎大作戰！」活動詳情頁面。

優惠商品

新品

Redmi Note 8 Pro ▶ 6GB+64GB NT$6599，6GB+128GB NT$7599

小米空氣淨化器 3 ▶ NT$4495

小米戶外藍牙喇叭 ▶ NT$895

10000 小米行動電源 3 無線版 ▶ NT$845

手機

小米9T Pro ▶ 直降NT$1000，折扣價NT$13999（原價NT$14999）

小米8 Pro ▶ 直降NT$3000，折扣價NT$10999（原價NT$13999）

小米A3 ▶ NT$6999，贈價值NT$95保護貼

小米A2 ▶ NT$4999，贈價值NT$165保護殼

小米9T ▶ NT$9999

Redmi Note 7 ▶ 直降NT$300，4GB+64GB折扣價NT$5199（原價NT$5499）；4GB+128GB折扣價NT$6199（原價NT$6499）

家電

石頭掃地機器人 ▶ 直降NT$1000，折扣價NT$11995（原價NT$12995）

小米空氣淨化器 2S ▶ 直降NT$500，折扣價NT$3995（原價NT$4495）

米家直流變頻電風扇 ▶ 直降NT$300，折扣價NT$1695（原價NT$1995）

米家 LED 智慧檯燈 ▶ 直降NT$250，折扣價NT$745（原價NT$995）

米家掃地機器人 ▶ 直降NT$200，折扣價NT$7695（原價NT$7895）

米家 IH 電子鍋 ▶ 直降NT$200，折扣價NT$2295（原價NT$2495）

米家空氣淨化器 Pro ▶ 直降NT$100，折扣價NT$6795（原價NT$6895）

米家床頭燈 ▶ 直降NT$100，折扣價NT$1195（原價NT$1295）

米家智慧攝影機雲台版 1080P ▶ 直降NT$100，折扣價NT$895（原價NT$995）

Yeelight 智慧燭光氛圍燈 ▶ 直降NT$200，折扣價NT$1195（原價NT$1395）

米家恆溫電水壺 ▶ 直降NT$100，折扣價NT$1095（原價NT$1195）

米家多功能網關 ▶ 直降NT$100，折扣價NT$1095（原價NT$1195）

米家智慧攝影機 ▶ 直降NT$50，折扣價NT$615（原價NT$665）

米家檯燈 Pro ▶ 贈價值NT$119小米 LED 隨身燈 藍色

酷玩

小米AI音箱 ▶ 直降NT$500，折扣價NT$995（原價NT$1495）

米家全景相機 ▶ 直降NT$500，折扣價NT$6495（原價NT$6995），再贈價值NT$395小米藍牙自拍桿

90分金屬旅行箱 ▶ 直降NT$300，折扣價NT$4695（原價NT$4995）

米家行車記錄器 1S ▶ 直降NT$200，折扣價NT$1595（原價NT$1795）

小米頭戴式耳機 輕鬆版 ▶ 直降NT$200，折扣價NT$795（原價NT$995）

米兔積木礦山卡車 ▶ 直降NT$200，折扣價NT$365（原價NT$565）

米兔智慧積木 ▶ 直降NT$200，折扣價NT$795（原價NT$995）

小米藍牙耳機 Air ▶ 直降NT$100，折扣價NT$1895（原價NT$1995）

10000 小米行動電源 QC3.0 高配版 ▶ 直降NT$100，折扣價NT$695（原價NT$795）

小米旅行箱 20吋 ▶ 直降NT$100，折扣價NT$1495（原價NT$1595）

小米藍牙項圈耳機 ▶ 直降NT$100，折扣價NT$1295（原價NT$1395）

小米遊戲耳機 ▶ 直降NT$100，折扣價NT$1595（原價NT$1695）

小米頭戴式藍牙耳機 ▶ 直降NT$100，折扣價NT$1395（原價NT$1495）

小米運動藍牙耳機 ▶ 直降NT$100，折扣價NT$595（原價NT$695）

小米極簡都市雙肩包 ▶ 直降NT$100，折扣價NT$665（原價NT$765）

小米方盒子藍牙喇叭 2 ▶ 直降NT$70，折扣價NT$595（原價NT$665）

10000 新小米行動電源 2 ▶ 直降NT$40，折扣價NT$395（原價NT$435）

小米藍牙耳機 AirDots 超值版 ▶ NT$545

米家電動打氣機 ▶ NT$995

健康

小米手環 4 ▶ NT$865

小米體重計 2 ▶ NT$395

米家聲波電動牙刷 ▶ 直降NT$100，折扣價NT$895（原價NT$995）

AMAZFIT 智慧運動手錶 2 ▶ 直降NT$400，折扣價NT$4595（原價NT$4995）

AMAZFIT 米動手錶 青春版 ▶ 直降NT$100，折扣價NT$1895（原價NT$1995）

米家電動刮鬍刀 ▶ 直降NT$50，折扣價NT$945（原價NT$995）

米家空氣淨化器濾芯 抗菌版 ▶ 直降NT$50，折扣價NT$745（原價NT$795）

米家聲波電動牙刷頭 通用型 ▶ 直降NT$50，折扣價NT$295（原價NT$345）

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贈品數量有限，贈完為止！

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