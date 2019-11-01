你喜歡跟小朋友一起看童書嗎？線上數位博物館 Internet Archive 中收藏 Children's Library 裡面超過 3000 本繪本，有中文也有英文，裡面收藏的繪本最早甚至到 18 世紀 300 年前都有，裡面全部的童書、繪本掃描檔案完全免費提供給大家閱讀，各位爸爸媽媽們，可別錯過這個超級實用的資源，立馬把這個網站加入我的最愛，隨時可以拿出來騙小孩 ( 誤 ) ，你也可以參考：Internet Archive 開放 19 世紀植物圖鑑，超過 700 種植物免費讓大家閱覽

△ 進入到 Children's Library 手頁裡面，就可以看到所有的童書、繪本，全部都是以掃描的方式將其數位化，左邊可以依照時間、類型、語言、主題來做快速的篩選分類。

△ 其中時間最找的一本為 1728 年，語言則是包含英文、法文、德文、中文等，其中藏書最豐富的語言還是以英文為主，高達 2000 多本。童書中知名的湯姆歷險記、綠野仙蹤通通都有，中文書也有一些包含摺紙教學、認識動物、中國神話故事等書籍。

△ 英文的書籍有些還支援朗讀功能，點擊右下方的喇叭，就會有專人朗讀，畫面中還會依據目前朗讀的位置將文字反白。線上超過 3000 本的童書，一天如果看一本，沒有 10 年應該是看不完啊！各位爸爸媽媽趕快把這樣的實用免費資源收藏起來吧～

Children's Library：https://archive.org/details/iacl?tab=collection