植物圖庫

Internet Archive 免費開放插畫家 Elizabeth Twining 於 19 世紀發表的圖集《Illustrations of the Natural Orders of Plants》，裡面用手繪插圖、文字的方式記錄全世界超過 700 種植物，目前可線上免費閱覽第一、二卷，另一位來自美國的設計師，將這些泛黃的影像，重製成數位修復版的「網頁圖鑑」，讓民眾可以用更友善的方式瀏覽這本來自 19 世紀的植物圖鑑！根據網頁載明版權規範，使用 CC 4.0 授權。一起跟小編來欣賞 19 世紀的植物們~

CC 4.0 授權是什麼

可以任何媒介或格式重製及散布素材、圖像等創作，但須標示來源，且不可商業使用，禁止改作。

簡單來說就是大家可以個人使用，商業使用是禁止的。

植物圖庫

△ Internet Archive 開放免費閱覽的第一卷、第二卷畫作，原始作品直接掃描而成，因此帶有泛黃、退色的痕跡，由插畫家 Elizabeth Twining 在 1849 年所發布的圖集。

19 世紀植物圖鑑

△ 而美國設計師 Nicholas Rougeux 將泛黃的圖集，重製為數位修復版網路圖鑑，更接近現代使用者的瀏覽習慣，直接點擊就可以看到文字、植物插畫。甚至還有互動式小設計。

19 世紀植物圖鑑

△ 插畫旁邊直接就是文字說明，文字中帶有花朵的圖式，直接點擊就可以看到右邊的花亮起。美國設計師 Nicholas Rougeux 修復時，必須先將泛黃的影像回復為白色，並使用 Photoshop 及 Illustractor 移除雜訊、描繪植物框線，進行繁複的修復過程，

植物素材

△ 除了修復為數位版之外，美國設計師 Nicholas Rougeux 還將植物用不同的「特徵」分類，歸納整理之後，在網頁上用箭頭來標示植物間的相關特徵。

植物插畫

△ 美國設計師 Nicholas Rougeux  還將這些植物素材製作成海報，一款為植物特徵圖鑑，另一款為植物特徵連結圖，都可以在植物圖鑑網站上面購買。一幅大約是 40 美金左右，大家如果喜歡的話可以支持一下設計師～

傳送門：19 世紀植物圖鑑

圖片來源：https://www.c82.net/twining/plants/

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