Internet Archive 免費開放插畫家 Elizabeth Twining 於 19 世紀發表的圖集《Illustrations of the Natural Orders of Plants》,裡面用手繪插圖、文字的方式記錄全世界超過 700 種植物,目前可線上免費閱覽第一、二卷,另一位來自美國的設計師,將這些泛黃的影像,重製成數位修復版的「網頁圖鑑」,讓民眾可以用更友善的方式瀏覽這本來自 19 世紀的植物圖鑑!根據網頁載明版權規範,使用 CC 4.0 授權。一起跟小編來欣賞 19 世紀的植物們~

CC 4.0 授權是什麼

可以任何媒介或格式重製及散布素材、圖像等創作,但須標示來源,且不可商業使用,禁止改作。

簡單來說就是大家可以個人使用,商業使用是禁止的。

△ Internet Archive 開放免費閱覽的第一卷、第二卷畫作,原始作品直接掃描而成,因此帶有泛黃、退色的痕跡,由插畫家 Elizabeth Twining 在 1849 年所發布的圖集。

△ 而美國設計師 Nicholas Rougeux 將泛黃的圖集,重製為數位修復版網路圖鑑,更接近現代使用者的瀏覽習慣,直接點擊就可以看到文字、植物插畫。甚至還有互動式小設計。

△ 插畫旁邊直接就是文字說明,文字中帶有花朵的圖式,直接點擊就可以看到右邊的花亮起。美國設計師 Nicholas Rougeux 修復時,必須先將泛黃的影像回復為白色,並使用 Photoshop 及 Illustractor 移除雜訊、描繪植物框線,進行繁複的修復過程,

△ 除了修復為數位版之外,美國設計師 Nicholas Rougeux 還將植物用不同的「特徵」分類,歸納整理之後,在網頁上用箭頭來標示植物間的相關特徵。

△ 美國設計師 Nicholas Rougeux 還將這些植物素材製作成海報,一款為植物特徵圖鑑,另一款為植物特徵連結圖,都可以在植物圖鑑網站上面購買。一幅大約是 40 美金左右,大家如果喜歡的話可以支持一下設計師~

傳送門:19 世紀植物圖鑑

圖片來源:https://www.c82.net/twining/plants/