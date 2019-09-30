網路上下載下來的圖片如果有浮水印該怎麼移除呢？今天要來跟大家分享這款 Online Watermark Remover 線上浮水印移除工具？只要簡單兩個步驟就可以把照片、影片中的浮水印快速移除，完全不需要註冊、免付費、免輸入電子郵件、免安裝 App 就可以完成，如果你有移除浮水印的需求，可以參考這款工具，儲存進你的瀏覽器書籤，以備不時之需。

△ 進入 Online Watermark Remover 首頁之後，就可以看到兩個藍色的方塊，左邊為照片上傳區，右邊為影片上傳區，看你要移除的媒體類型是什麼，這邊小編就用照片來做為示範，看看效果到底如何~

△ 小編上傳的範例左上方有浮水印，上傳之後把要去除浮水印的地方框起來，按下右下方的 Erase 就會進行浮水印移除，支援多圖批量處理。

△ 完成後點擊 download files 就會直接儲存到電腦中，讓我們來打開看看效果如何。

△ 可以看到左上方原來有浮水印的地方，已經被去除了，而且效果相當不錯。不過，會不會由於背景是純色的關係，可以有很不錯的效果？所以小編要來實驗一下，如果是比較複雜的背景，是不是也有同樣的效果呢？

△ 哇～可以看出如果是比較複雜的背景，浮水印移除的痕跡相當明顯，根本是完全不行 ~ 那就下一張圖，挑選比較不是這麼複雜的背景來挑戰看看。

△ 同樣可以看出抹除的痕跡，基本上如果是純色背景的話，非常建議你用這款 Online Watermark Remover 線上工具來進行移除浮水印，但若是背景顏色較複雜的話，就不建議用這個工具囉！

△ 這款工具也有推出桌面版可以安裝，Apowersoft Watermark Remover 浮水印管家，除了單張影片、單個影片去除浮水印，還具備有批次功能，去除影片浮水印還可以分段落，功能上算是齊全的，這次限時免費提供了一年份 VIP 授權，建議大家把握機會收下這款去除浮水印工具唷！

線上版傳送門：https://www.apowersoft.com/online-watermark-remover