LINE 貼圖從一開始大家只用免費的，到現在慢慢開始可以接受付費貼圖了，今天 LINE 又帶來限時好康，推出 LINE 貼圖 6 元優惠，限定 12 款貼圖可挑選，活動限時 4 天只到 9/30 日止，很久沒有買新貼圖的你，可別錯過這次的機會，該捕貨啦！

1. Rabbit100% 有禮貌貼圖

△ 有點獵奇卻又讓人愛不釋手的 Rabbit100% 回來啦！這次帶來許多溫和有禮的情境，不管什麼場合都很實用喔！

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2. 小捲尾柴柴亂跳動！

△ 柴柴動起來了！小捲尾可愛又迷人的姿態百百種！快來跟柴柴一起亂玩亂跑吧！

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3. Let’s go Sadayuki! 動起來 2

△ Sadayuki動起來中文版第二彈來囉！既可愛又過動的Sadyuki，帶著Masaru一起出演有禮貌敬語系列！

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4. 阿里貓-鬼靈精怪

△ 阿里貓回來了！鬼靈精怪覺得自己比人類還聰明的阿里貓，你hold得住嗎~~

下載：阿里貓-鬼靈精怪

5. 肥兔寶 - 兔民動一動 2

△ 肥兔寶動態貼圖「兔民動一動」再次來襲！快來跟著兔子村的兔民們一起進攻人類都市吧ฅ(ÒㅅÓ)

下載：肥兔寶 - 兔民動一動 2

6. 霹靂英雄part2：素還真開金口

△ 霹靂英雄們會開金口說台語！前輩啊~~~

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7. BG MEN台語練蕭威

△ 阿B與阿G最新力作！緊來用台語練蕭威乎哩2018一路發！

下載：BG MEN 台語練蕭威



8. 狗與鹿3-愛的抱抱

△ 每天都要摸你陪你抱你親你想你然後跟你說聲我愛你

下載：狗與鹿3-愛的抱抱

9. Cheez...z: Warbie & Yama 3

△ 嘖! 不要再用貼圖嗆我了! 沒看到我正在無言的反擊嗎？

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10. 大A先生★抖一抖動一動好用貼

△ 誰都可以用，什麼時候都可以用，就是好實用

下載：大A先生★抖一抖動一動好用貼

11. 說唱攻略 音樂貼圖

△ 讓我們來一探究竟該如何用說唱展現出對於生活的態度

下載：說唱攻略 音樂貼圖

12. 森田動起來了 - 可愛版

△ 森田動起來了，很可愛吧～

下載：森田動起來了 - 可愛版

△ LINE 貼圖除了購買之外，有辦法下載原始檔嗎？今天 9m87 發現了一款 Chrome 擴充程式，可以直接下載打包 LINE 貼圖，可以直接收藏原始檔，包含靜態貼圖、動態貼圖、主題等都可以一鍵下載打包，支援 Android、iOS 及電腦版貼圖下載，直接開啟官方 LINE Store 貼圖網頁，就可以將喜愛的貼圖收藏下來啦！一起來看看如何使用吧！也請大家特別注意，收藏的貼圖僅供個人使用，千萬別去商業使用囉！