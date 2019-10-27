2017 年上線的 TaxiGo 計程車叫車平台，全面改版並更名為「LINE TAXI」，正式成為 LINE 旗下的服務之一，未來台灣在地的車隊也可以加入此平台位乘客服務，為了慶祝「LINE TAXI」服務上線，官方還大方發送乘車券，對於這個新服務感到陌生嗎？小編帶你看叫車流程，還有如何領取乘車券吧！

如何用 LINE TAXI 叫車？

步驟一：加 LINE TAXI 官方帳號為好友

△ 搜尋官方帳號 ID: 「@linetaxi」加 LINE TAXI 官方帳號為好友，或用手機點此連結加入好友

步驟二：進入 LINE TAXI 聊天室並完成註冊

△ 加入好友後，進入 LINE TAXI 的聊天室並註冊完成，第一次使用要驗證手機號碼並選擇地區 (台灣)。

步驟二：開始使用 LINE TAXI 叫車

△ 從 LINE 主頁中的「服務」，或 LINE TAXI 官方帳號進來都可以叫車，點選「即時/預約叫車」。輸入上下車地址，選擇想使用的乘車券，將會出現您此趟行程的「預估車資」與預估行駛時間，按下「立即叫車」等待司機接單。

△ 整個介面跟 Uber 非常像，甚至比 Uber 更加詳細，還有特別需求的選項，像是寵物友善、嬰兒座椅、女司機等要求。

△ 甚至還有 Uber 所沒有的預約叫車服務，例如我在國慶連假當天早上，要搭凌晨 5 點的飛機，就可以事先用 LINE TAXI 預約好，時間一到計程車就來啦，真的相當方便。

△ 當然評分機制試一定要有的，這直接關係到乘車品質，可以根據此趟行程的感受，勾選相對應的圖案與理由，當然司機也可以評比乘客。

如何領取 LINE TAXI 乘車券

活動期間：2019 年 10 月 23 日至 2019 年 11 月 8 日

活動內容：

1. 首乘可獲得 100 元乘車券，下一趟再送 30 元：

- 加入 LINE TAXI 官方帳號並註冊成功，即可享首乘優惠 100 元！搭完第一趟再送 30 元乘車券至下一趟使用。

2. 邀請好友註冊搭車享 50 元推薦金：邀請人可於新朋友乘車後獲得 50 元乘車券！

3. 使用 LINE Pay 支付車資，每趟再享 LINE POINTS 回饋 10 點！

http://official-blog.line.me/tw/archives/81285191.html