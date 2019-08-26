你有發現 LINE 哪裡變得不一樣嗎？LINE 在主頁又偷偷改版啦，更新 LINE 至 9.14.0 版本以上，就可以發現主頁新增了五種分類入口，分別為：好友、官方帳號、服務、貼圖及主題，這樣分門別類之後，最有感的就是好友、官方帳號獨立開來，就不會大海撈針啦。另外左右滑動就可以輕鬆切換不同的主題分類，對於使用體驗來說，算是非常實用的升級！

3 個優化重點

1.「主頁」中有 5 個分類入口

由左到右分別為好友、官方帳號、服務、貼圖、主題。原本的好友名單，位置就保留在左手邊第一個「好友」入口中。

2. 左右滑動就能輕鬆切換

5 個分類入口只要左右滑動就能瞬間切換！也可以直接點選代表每個分類入口的小圖示來切換。隨著 LINE 持續推出各式各樣的生活相關服務，主頁的推出，將可以便利大家，在 LINE 中輕鬆找到各式服務的入口。

3. 區分「真人好友」與「企業/品牌服務」

已加入的「官方帳號」好友，過往是穿插在「好友」頁面中，現在則搬家到「官方帳號」入口中，讓兩邊的列表更輕爽、也更清楚。

△ 好友入口與官方帳號分開，真的相當有感，「官方帳號」獨立放在這個「官方帳號」入口中。包括推薦帳號、我的最愛，另外你可以將常用的官方帳號設為我的最愛，點選帳號的封面圖片 → 點選星號☆，即可設為我的最愛，這樣一來就可以快速找到。

△ LINE 所有的服務，終於被好好的分門別類整理起來啦，各式各樣的服務，都可以在這裡輕鬆找到！

找不到新版的主頁怎麼辦？

Android 用戶

升級到 LINE Android 9.14.0(含) 以上版本，打開 LINE 就可以顯示「主頁」，還沒更新的，更新 LINE 後就可以看到「主頁」。

iOS 用戶

目前 LINE iOS 9.14.0 尚未上線，上線後，更新到 LINE iOS 9.14.0 (含) 以上版本，就可以體驗最新「主頁」功能。

立馬更新：

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