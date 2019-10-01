任天堂模擬器下載

你是不是很想安裝 JB 後才能安裝的 App，卻又擔心破壞 iPhone 保固、穩定性呢？今天要為大家帶來好消息，只要透過這款 AltStore 不用越獄就可以實現，原理是讓 iPhone 以為你是在透過開發者身分在測試 App，因此只需要免費申請一個 Apple 開發者 ID，就可以下載非官方認證的 App 啦，像是知名的任天堂模擬器 Delta，一起來看看如何安裝。

任天堂模擬器下載

△ 首先我們要透過電腦安裝 AltStore 到 iPhone 裡面，到文末下載安裝工具 AltServer，Mac 及 Windows 都支援，下載完畢之後安裝並開啟。

任天堂模擬器下載

△ 開啟之後會在開始工具列的 App 中出現，點擊一下圖示，並選擇「Install AltStore」>「找到自己的 iPhone 名稱」。( 請記得要將你的 iPhone 連接到電腦喔 )

AltStore

△ 接著就可以輸入 Apple ID 帳密啦。不過這裡的密碼並不是 Apple ID 密碼，如果你輸入正確卻登入不進去是正常的，這裡必須要使用 App 專用密碼才可以登入，至於 App 專用密碼要如何申請，請看下圖：

Delta 下載免越獄

AltStore

1. 登入您的 Apple ID 帳號頁面
2. 在「安全」一節中，按一下「App 專用密碼」下的「產生密碼」。
3. 按照螢幕上的步驟操作。
4. 產生 app 專用密碼後，請將它輸入或貼到 app 的密碼欄位，跟您平常的操作一樣。

Delta 下載免越獄

△ 順利登入之後，等待一段時間，就可以在 iPhone 上面看到 AltStore 已經安裝完成囉！

iPhone 越獄

△ 接著打開 AltStore 就可以安裝啦~知名任天堂模擬器 Delta 不用越獄，立馬來下載看看。

AltStore

△ 在開始下載之前，還需要再登入一次帳號密碼，帳號為 Apple ID 帳號，密碼一樣是要使用剛剛那組 App 專用密碼。

任天堂模擬器

△ 接著等待下載完畢後就可以完啦，不過小編等了一陣子會卡在上方的進度條，大家可以自己測試看看是否可以成功下載～使用時要注意的是，每 7 天要重新替 AltStore 刷新一次，目前這套 AltStore 剛上線，因此裡面的 App 不多，希望未來會有越來越多相關的 App 出現啦！不管如何，可以不用越獄回味經典任天堂遊戲，趕快來下載一波啦！

任天堂模擬器下載

下載：
AltServer ( Windows 下載 )
AltServer ( Mac 下載 )

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