你是不是很想安裝 JB 後才能安裝的 App，卻又擔心破壞 iPhone 保固、穩定性呢？今天要為大家帶來好消息，只要透過這款 AltStore 不用越獄就可以實現，原理是讓 iPhone 以為你是在透過開發者身分在測試 App，因此只需要免費申請一個 Apple 開發者 ID，就可以下載非官方認證的 App 啦，像是知名的任天堂模擬器 Delta，一起來看看如何安裝。

△ 首先我們要透過電腦安裝 AltStore 到 iPhone 裡面，到文末下載安裝工具 AltServer，Mac 及 Windows 都支援，下載完畢之後安裝並開啟。

△ 開啟之後會在開始工具列的 App 中出現，點擊一下圖示，並選擇「Install AltStore」>「找到自己的 iPhone 名稱」。( 請記得要將你的 iPhone 連接到電腦喔 )

△ 接著就可以輸入 Apple ID 帳密啦。不過這裡的密碼並不是 Apple ID 密碼，如果你輸入正確卻登入不進去是正常的，這裡必須要使用 App 專用密碼才可以登入，至於 App 專用密碼要如何申請，請看下圖：

1. 登入您的 Apple ID 帳號頁面。

2. 在「安全」一節中，按一下「App 專用密碼」下的「產生密碼」。

3. 按照螢幕上的步驟操作。

4. 產生 app 專用密碼後，請將它輸入或貼到 app 的密碼欄位，跟您平常的操作一樣。

△ 順利登入之後，等待一段時間，就可以在 iPhone 上面看到 AltStore 已經安裝完成囉！

△ 接著打開 AltStore 就可以安裝啦~知名任天堂模擬器 Delta 不用越獄，立馬來下載看看。

△ 在開始下載之前，還需要再登入一次帳號密碼，帳號為 Apple ID 帳號，密碼一樣是要使用剛剛那組 App 專用密碼。

△ 接著等待下載完畢後就可以完啦，不過小編等了一陣子會卡在上方的進度條，大家可以自己測試看看是否可以成功下載～使用時要注意的是，每 7 天要重新替 AltStore 刷新一次，目前這套 AltStore 剛上線，因此裡面的 App 不多，希望未來會有越來越多相關的 App 出現啦！不管如何，可以不用越獄回味經典任天堂遊戲，趕快來下載一波啦！

下載：

AltServer ( Windows 下載 )

AltServer ( Mac 下載 )