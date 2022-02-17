LINE 超實用教學！只要這樣做就能免費更換 LINE 鈴聲！

LINE 一直是我們最常用的通訊 App，但你知道如何不透過 LINE Music 或越獄等方式就能在 iPhone 更改 LINE 來電鈴聲嗎？就讓小編手把手教你設置吧！相信現在用 LINE 通話比用手機撥號來的多，但是 LINE 來電鈴聲就那幾個，想不聽膩也很難，不過要換其他鈴聲還必須訂閱 LINE Music 或使用越獄的方式才能更改，有不花錢就能更改 LINE 來電鈴方法嗎？就讓我們往下看詳細教學吧！更多 LINE 的 iPhone 限定功能，請參考這篇：LINE 顯示個人圖片開啟教學！

如何在 iPhone 更改 LINE 來電鈴聲教學

LINE 超實用教學！只要這樣做就能免費更換 LINE 鈴聲！

首先請打開 LINE App ，點即右上角的「設定」＞「通話」。

LINE 超實用教學！只要這樣做就能免費更換 LINE 鈴聲！

接著將「整合 iPhone 通話功能」與「整合至 iPhone 通話紀錄」公能開啟。

LINE 超實用教學！只要這樣做就能免費更換 LINE 鈴聲！

接著我們就能在 iPhone 通話紀錄中，看見 LINE 語音記錄已被整合，點選你要修改來電鈴聲 LINE 聯絡人右側「i」按鈕>「新增聯絡人」

LINE 超實用教學！只要這樣做就能免費更換 LINE 鈴聲！

接著在新增聯絡人中，點選「社群網站個人檔案」>選擇「Flickr」。

LINE 超實用教學！只要這樣做就能免費更換 LINE 鈴聲！

接著在新增聯絡人頁面上方，點選「鈴聲」將預設值改成妳喜歡的來電鈴聲，共有 iPhone 內建鈴聲或你有在 Appple Music 購買的來電鈴聲讓你選擇，設定好後便可點選右上角的「完成」。

LINE 超實用教學！只要這樣做就能免費更換 LINE 鈴聲！

確定鈴聲已更改後，請在新增聯絡人頁面再次點選「完成」，你就會看到你要修改來電鈴聲 LINE 聯絡人的更改資訊，這樣一來每當對方用 LINE 打給你時，就會響起你設定過的鈴聲囉！對於想各別設置好友 LINE 鈴聲的朋友，趕緊參考以上教學來設置好聽的鈴聲吧！

iPhone 超實用限定功能，教你如何免費更換 LINE 來電鈴聲！ 相關文章

訪客留言

iPhone 超實用限定功能，教你如何免費更換 LINE 來電鈴聲！ 參考資料

ebcbuzz.com › category › fun 賴通話居然可以自動錄音？！LINE的「6大隱藏新祕技」，更新後不 ...
2021/3/10 · 1 ＃LINE可以「通話錄音」 圖片來源：自行截圖 現在不少人都會在講電話時開啟錄音模式，而LINE現在也有這項功能，不過目前只有安卓系統的用戶才能做到！ 開啟方法： STEP1：下載應用程式「Cube ACR」免費通話錄音App。
easylife.tw › 10135 如何免費更改換 LINE 來電鈴聲？教你這招便可輕鬆搞定！（iPhone ...
2022/2/17 · iPhone 超實用限定功能，教你如何免費更換 LINE 來電鈴聲！，iPhone 改 LINE 提示音,LINE,LINE 改鈴聲,LINE來電鈴聲,LINE鈴聲免費修改LINE 一直是我們最常用的通訊 App，但你知道如何不透過 LINE Music 或越獄等方式就能在 iPhone 更改 LINE 來電鈴聲嗎？就 ...
webatm.post.gov.tw › postatm › index 中華郵政WebATM
登入時，請檢查讀卡機是否已經接上電腦，並確定晶片卡已插入讀卡機中。 若按下登入按鈕沒有出現輸入密碼的畫面，請詳 ...
easylife.tw › 6386 LINE 更改來電鈴聲，3 步驟完成設定（iPhone 限定） | 綠色工廠
2018/3/23 · LINE 更改來電鈴聲，3 步驟完成設定（iPhone 限定），LINE 改鈴聲,LINE 來電答鈴修改,,,LINE 有沒有辦法改來電鈴聲？LINE 絕對是現在大家每天必用的通訊軟體，台灣人愛用 LINE 的程度，已經超乎想像，幾乎人人手機都必裝的 App 之一，除了傳訊息之外，大家也常用 LINE 打電話，LINE 的來電答...
easylife.tw › 1339 TCDraftPost 3 | 綠色工廠
2008/6/9 · TCDraftPost 3 相關文章 DUMo 2.23.3.113 硬體驅動程式更新檢查工具 8 年前 【開箱】ASUS RT-AC3200 三頻無線路由器，AiProtection Trend Micro 安全防護更加分 6 年前 【開箱】ASUS ZenFone Selfie 前後 1300 萬像素「神拍機」，就是要拍給你好看啊 ...
kikinote.net › 68035 【LINE設定功能】傳送地理位置訊息，尋找路徑、使用地圖，公開位 ...
2015/7/15 · 【iPhone】一鍵讓你同時打LINE CALL、傳LINE訊息！ 【iPhone版】教你如何把LINE TODAY 換成LINE CALL！ 【跨區免費貼圖】iPhone專用！- 免刷機、VPN推薦。 【LINE來電鈴聲更換】- 2步驟修改iPhone LINE Call 來電鈴聲！ 【LINE指定回覆】
easylife.tw › 1307 TCDraftPost 2 | 綠色工廠 - Easylife
2008/5/15 · TCDraftPost-2 相關文章 日本【天丼‧天婦羅蓋飯】。好吃成這樣是什麼意思啊！ 2011-08-15 日本【鍋ぞう壽喜燒】。美味的塩味火鍋湯頭+壽喜燒 2011-09-24 日本【HARBS】。宇宙最強的美味蛋糕，肥死也甘願 ...
kikinote.cc › 158349 【LINE 電腦版】2022最新官方載點！舊版本LINE下載、Windows、 ...
2021/12/23 · 【iPhone版】LINE實用功能教學- 聊天設定備份。 【iPhone】一鍵讓你同時打LINE CALL、傳LINE訊息！ 【iPhone版】教你如何把LINE TODAY 換成LINE CALL！ 【跨區免費貼圖】iPhone專用！- 免刷機、VPN推薦。 【LINE來電鈴聲更換】- 2步驟修改
po3c.com › entry › 6386 LINE如何修改來電鈴聲？ | Po3C
2018/3/23 · LINE 更改來電鈴聲，3 步驟完成設定（iPhone 限定）,LINE 有沒有辦法改來電鈴聲？LINE 絕對是現在大家每天必用的通訊軟體，台灣人愛用 LINE 的程度，已經超乎想像，幾乎人人手機都必裝的 App 之一，除了傳訊息之外，大家也常用 LINE 打電話，LINE 的來電答鈴非常有 LINE ...
kikinote.cc › 158128 【LINE 跨區】2021最新！教你如何不用一分鐘解除電話號碼綁定！ ...
2021/10/28 · 2020,LINE 跨區,免費 貼圖,VPN,電話號碼 綁定,解除,解綁,教學,轉地區,日本帳號,不綁電話,取消,更改,移除 想要跨區欣賞 LINE 免費貼圖，但是你已經綁定電話號碼了嗎？今天小編就要來教大家如何取消手機號碼綁定，使用其他方式登入 LINE，以後想要跨哪國都可以盡情地跨啦！