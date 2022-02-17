LINE 一直是我們最常用的通訊 App，但你知道如何不透過 LINE Music 或越獄等方式就能在 iPhone 更改 LINE 來電鈴聲嗎？就讓小編手把手教你設置吧！相信現在用 LINE 通話比用手機撥號來的多，但是 LINE 來電鈴聲就那幾個，想不聽膩也很難，不過要換其他鈴聲還必須訂閱 LINE Music 或使用越獄的方式才能更改，有不花錢就能更改 LINE 來電鈴方法嗎？就讓我們往下看詳細教學吧！更多 LINE 的 iPhone 限定功能，請參考這篇：LINE 顯示個人圖片開啟教學！

如何在 iPhone 更改 LINE 來電鈴聲教學

首先請打開 LINE App ，點即右上角的「設定」＞「通話」。

接著將「整合 iPhone 通話功能」與「整合至 iPhone 通話紀錄」公能開啟。

接著我們就能在 iPhone 通話紀錄中，看見 LINE 語音記錄已被整合，點選你要修改來電鈴聲 LINE 聯絡人右側「i」按鈕>「新增聯絡人」

接著在新增聯絡人中，點選「社群網站個人檔案」>選擇「Flickr」。

接著在新增聯絡人頁面上方，點選「鈴聲」將預設值改成妳喜歡的來電鈴聲，共有 iPhone 內建鈴聲或你有在 Appple Music 購買的來電鈴聲讓你選擇，設定好後便可點選右上角的「完成」。

確定鈴聲已更改後，請在新增聯絡人頁面再次點選「完成」，你就會看到你要修改來電鈴聲 LINE 聯絡人的更改資訊，這樣一來每當對方用 LINE 打給你時，就會響起你設定過的鈴聲囉！對於想各別設置好友 LINE 鈴聲的朋友，趕緊參考以上教學來設置好聽的鈴聲吧！