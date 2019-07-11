LINE MUSIC 台灣登場，每月 149 元有哪些特色？

2019-07-11 17:26:19 9M87

LINE MUSIC

你平常都是用 KKBOX 聽歌，還是 Spotify？又或者是 Apple Music 呢？從今天開始你有全新的選擇，由 LINE 所推出 的 LINE MUSIC 正式登台！目前有月租 149 元 / 180 元，免費方案則是只能預覽收聽前 30 秒，LINE MUSIC 跟其它收聽音樂的 APP 有什麼不同？到底哪些哪個服務最優呢？小編在文末也幫大家整理出來啦，再看付費方案之前，先來看看 LINE MUSIC 的介面及功能吧。

LINE MUSIC 付費方案

LINE MUSIC 付費方案

月租：149 元 or 180 元
定期定額：447 元 ( 3 個月 ) or 1788 元 ( 一年 )

一個付費帳號可在幾個裝置聽音樂？

LINE MUSIC

△ 兩大手機平台 iOS 及 Android 都能下載 LINE MUSIC 使用，可直接用 LINE 一鍵登入，當然這是 LINE MUSIC 的獨家優勢啦~大家都有 LINE 非常方便。這邊來說下登入帳號會影響到範圍，每一個 LINE MUSIC 付費帳號，可在三台裝置聽音樂 ( 含手機、平板，其中第一台須為手機 )，但同時僅限一台裝置使用。若註冊已滿三台裝置，可以透過「管理播放裝置」來刪除。

iTunes 付款比較貴，為什麼？

LINE MUSIC iOS 下載

△ 目前要完整聽音樂，而且免費聽的話，可以免費試用 30 天，30 天結束後適用月租 149 元的方案，30 天免費體驗，每 LINE 帳號限 1 次。付費可使用 LINE Pay、Android APP 內購、iTunes 付款。但是這邊你必須要注意，由於蘋果針對每筆交易加收手續費，因此透過 iTunes 購買會比較貴！

歌單收藏

LINE MUSIC 好用嗎

△ 進入 LINE MUSIC 主畫面之後，就可以開始瀏覽歌曲囉，播放音樂時點選愛心，可將喜歡的歌收藏起來，點選 LINE MUSIC APP 右下方「我的專區」愛心按鈕，就可直接播放您收藏的最愛歌單。

歌曲可設定為 LINE 鈴聲、來電答鈴

LINE MUSIC 費用

 (1) 設定LINE鈴聲：

在 LINE MUSIC APP 中開啟您喜歡的單曲播放頁 > 點選頁面右側「 … 」按鍵 > 設定「我的鈴聲」 > 選擇您喜歡的音樂片段 > 儲存並完成設定。

(2) 設定來電答鈴：

在 LINE MUSIC APP 中開啟您喜歡的單曲播放頁 > 點選頁面右側「 …」 按鍵 > 建立來電答鈴 > 選擇您喜歡的音樂片段 > 儲存並完成設定。

一鍵分享喜歡的音樂到 LINE

LINE MUSIC

△ 支援 LINE 聊天室分享功能，將喜歡的歌曲，分享給 LINE 好友，收到分享音樂的 LINE 好友，可直接點選播放 30 秒，如果想要聽全曲，就必須成為 LINE MUSIC 付費會員。

各音樂串流 APP 比較

  LINE MUSIC KKBOX Spotify Apple Music
音樂數量 約 5400 萬首 約 4500 萬首 超過 5000 萬首 約 5000 萬首
西洋歌曲 較多 較少  較多   較多 
 中文歌曲 較少  較多    較少   較少 
免費試用 30 天 隨選 20 首歌曲 音樂暢聽，有廣告 90 天
音質 支援 320 Kbps 支援 320 Kbps 支援 320 Kbps 支援 256 Kbps
 資費

WOW 180 元/月

WOW 149 元/月

Prime 199 元/月

純音樂 149 元/月

學生 100 元/月

 

 家庭 240 元/月

個人 149 元/月

 家庭 240 元/月

個人 150 元/月

學生 70 元/月

下載：

LINE MUSIC ( Google Play 下載)
LINE MUSIC ( App Store 下載)

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